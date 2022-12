Premieră mondială: O femeie în scaun cu rotile, care suferă de o boală extrem de rară, a simulat o naștere

Este primul copil născut de o femeie care se confruntă cu sindromul Bruck. Sunt doar 50 de persoane în lume care suferă de această boală care presupune o fragilitate extremă a oaselor.

Mama, pe nume Hira Ahmad, are 28 de ani și și-a dorit să dea naștere unui copil, în ciuda problemelor sale de sănătate extrem de grave.

Înainte de a intra în travaliu, medicii au simulat o naștere pentru a se asigura că tânăra va putea da viață unui copul fără a-și rupe niciun os și fără a-și pune sănătatea ei sau a bebelușului în pericol.

Tânăra de 28 de ani din Wandsworth, Londra, a suferit în mod regulat de fracturi osoase până la această vârstă. Pe parcusul sarcinii, femeia a venit la spital în mod regulat.

„Oamenii se îndoiesc de tine. Vor spune „nu vei putea avea un copil, va fi foarte greu pentru tine. Dar vreau doar să spun că orice ar fi, nu-ți pierde speranța”, a declarat tânăra agenției de presă PA.

„Vreau ca fetița mea să meargă și să explice oamenilor că mama ei este o persoană care a avut sindromul Bruck și utilizează scaunul cu rotile cu normă întreagă, are oase fragile, dar a reușit totuși să mă nască în cel mai sigur mod. Vreau să se uite la mine și să aibă acea inspirație de la mama ei”, a mărturisit femeia, conform SkyNews și BBC.

Mama a primit asigurări de la medici că fetița ei nu-i va moșteni boala.

„Am avut lacrimi de fericire în ochi”, a spus tânăra.

Medicii au făcut o simulare pentru a investiga modul în care femeia ar trebui să se poziționeze în timpul nașterii pentru a evita o eventuală fractură.

Femeia a intrat în travaliu la 36 de săptpmâni și a născut prin cezariană, sub anestezie generală. Aceasta a mărturisit după experiența avută că își dorește și alți copii.

