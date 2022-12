Un băiețel și mama sa au ajuns la spital cu arsuri după ce o butelie a explodat în apartamentul lor din Hârlău, județul Iași

Un băiețel de doi ani a ajuns la spital cu arsuri pe față. Din primele verificări, deflagrația s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Explozia s-a produs în miezul zilei, când o femeie ar fi încercat să aprindă aragazul. În apartament mai era și băiețelul ei de doi ani. După ce au auzit bubuitura, oamenii din bloc au ieșit speriați afară.

Femeie: „A adus o butelie și nu a pus-o bine, ori a scăpat gaze butelia și a explodat când a dat foc. Când am auzit, am ieșit afară, ne-am speriat, am zis că explodează tot blocul. A aruncat geamurile și tot și cablu și tot o aruncat afară...”

Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: „La ajungerea forțelor de intervenție la locul evenimentului erau evacuați 10 adulți și 5 copii”.

Băiețelul din apartamentul unde a avut loc explozia a fost tranportat cu un elicopter SMURD la Iași și internat la chirurgie plastică. E ars pe față, iar starea sa e stabilă, spun medicii.

Sidonia Susanu, medic-șef compartimentul de chirurgie plastică de la Spitalul de Copii Iași: „A suferit leziuni de arsură pe aproximativ 8 la sută din suprafața corporală. Nu pune probleme din punct de vedere al căilor aeriene. Copilul a fost expus doar la aer fierbinte, nefiind în camera în care a avut loc explozia.”

Mama copilului a suferit și ea arsuri, la picioare, așa că a fost transportată la spitalul din Hârlău. Specialiștii de la Inspectoratul de stat în construcții fac acum expertize pentru a afla dacă structura blocului a fost afectată de explozie.

Dată publicare: 11-12-2022 07:37