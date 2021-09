Pandemia a generat dureri de spate. Tot mai multe persoane au nevoie de kinetoterapie. Ce trebuie făcut la fiecare oră

Tot mai multe persoane ajung la medic din cauza durerilor de spate. Numărul celor care se plâng de afecţiuni ale coloanei vertebrale a crescut cu 50% de la începutul pandemiei, spun specialiștii.

Pentru că munca de acasă este foarte răspândită, mulți salariați au fost privați și de cele câteva zeci de minute de mișcare pe care le făceau în drum spre serviciu și înapoi.

Emilia are 31 de ani și este specialist în Resurse Umane. În ultimul an a lucrat de acasă şi nu a trecut mult până au început durerile de spate, aşa că a fost nevoită să apeleze la un specialist. Deja are câteva luni de când face kinetoterapie și spune că simte o îmbunătățire.



Emilia Dănoiu, pacientă: „Stima de sine începuse să scadă din cauza faptului că aveam tendința să stau cu capul foarte aplecat, încă din adolescență am postura asta greșită, dar la locul de muncă te afectează destul de mult emoțional."

Și Eniko, de profesie economist, se plânge că, de când nu mai merge la birou, problemele pe care le avea la coloană s-au agravat.

Kiss Eniko, pacientă: „Stau și 10, chiar și 12 ore câteodată în fața calculatorului, am început să am niște dureri mari la ceafă și la umeri"

Din cauza poziţiei incorecte, coloana vertebrală se încovoiază ori ia forma literei S - afecţiune numită scolioză.

Gabriel Toda, medic kinetoterapeut: „Cum putem vedea și pe această radiografie, practic coloana nu mai este dreaptă. În timp curbura se poate agrava în special din cauza modului în care oamenii stau la birou. Dacă ne coborâm privirea la nivelul laptopului o să ajungem cocoșați."

În timp, se poate ajunge la probleme grave, care duc la operaţie.

Gabriel Toda, medic kinetoterapeut: „Este atunci când discul intervertebral din cauza presiunii exercitate asupra lui cedează, se rupe"

Medicii din Timișoara au făcut un studiu legat de impactul muncii intensive de pe scaun, la care au participat 1.700 de persoane.

Oamenii au fost întrebaţi ce le-a fost de cel mai mare ajutor când au apărut durerile de spate.

Călin Abrudean, kinetoterapeut: „Primul lucru care i-a ajutat, din răspunsurile lor, au fost exercițiile făcute în pauzele scurte. Cu alte cuvinte, e extrem de importat ca la fiecare oră să facem 10 secunde de exerciții. Nu putem aștepta doar momentul în care mergem la sală.”

Investiția într-un scaun de birou de calitate este foarte importantă, spun specialiştii.

Călin Abrudean, medic kinetoterapeut în Timișoara: „Avem exemple zi de zi de oamnei în care în ultimul an și jumătate au lucrat din pat, canapea sau au improvizat la masa de cafea. Ne-au spus de curând că oricum ies la pensie în trei ani, de ce să mai investească într-un scaun de birou acasă și atunci ne mirăm de ce pacienții vin în cabinet încovoiați și cu dureri mari de spate."

Şi dacă punem o cutie sub laptop, pentru a-l aduce la nivelul ochilor, poziţia corpului se îmbunătăţeşte remarcabil, spun terapeuţii.