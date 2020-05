Mulți bărbați și-au lăsat barbă în perioada de izolare. Avertismentul medicilor

Deşi s-a încheiat perioada de izolare, mulţi bărbaţi s-au gândit că schimbarea de înfăţişare este de bun augur.

Așa că cei care duc dorul tinereții sau pur și simplu sunt dornici să experimenteze au vrut să vadă cum le stă cu barbă. Însă nu este o idee tocmai grozavă în vremuri de pandemie, avertizează medicii.

Un bărbat din Cluj a avut barbă o singură dată în viață, iar acum aproape că nu se mai recunoaște.

Augustin Cernea: „În tinerețe, am mai avut barbă, dar era altfel. Acuma-i aproape Moș Crăciun. Dacă tot am fost în izolare, am zis că, hai să vedem, ne putem schimba înfățișarea? Nu cu gândul de a rămâne permanent, dar, măcar așa, o perioada de... Să vedem cum arătăm. Eu mă gîndesc că parcă-s un pic mai protejat acuma, dacă am și barbă”.

Dimpotrivă, răspund medicii.

Iuliana Lupu, medic primar dermatolog: „Automat, zona acoperită este expusă la temperatură cerscută, la umiditate crescută. Ceea ce provoacă sau înrăutățește bolile de piele. Dacă avem acnee, facem o acnee mai severă, se accentuează rozceea, dermatita periorală. În plus, masca conține substanțe chimice. Barbă reține o parte din aceste substanțe și agravează dermatitele iritative, dermatitele de contact, urticariile”.

Și Cristian Popovici este încântat de el de când are barbă. A plecat să muncească la Paris și crede că este momentul perfect pentru o schimbare radicală.

Cristian Popovici: „Cred că fiecare, în momentul în care rămâne mai mult singur, are mai mult timp să experimenteze ceea ce, în mod uzual, nu o face de-a lungul anului. Soția nu are încă un punct de vedere clar. În momentul în care o s-o aranjez, o să vedem dacă consideră potrivită nouă mea înfățișare”.

La rândul lor psihologii cred că în astfel de momente oamenii își fac noi tabieturi.

Ioana Bugle, psiholog: „Avem șansa să ne redescoperim sau să descoperim alte laturi ale personalității noastre”.

Mai mult, pentru unele persoane, efectele unei perioade fără socializare pot să persiste o perioadă, spun specialiștii, și să se reflecte în tot felul de atitudini egoiste.