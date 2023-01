Medicii avertizează asupra unui vârf al valului de îmbolnăviri cu gripă. Metodele de prevenție recomandate de experți

Fiţi precauţi, şi pe cât posibil, feriţi-vă să staţi în aglomeraţie! Cu 5 mii de cazuri de gripă, diagnosticate de medici într-o singură săptămână, nu am atins încă vârful.

Abia urmează, deşi medicii sunt deja copleşiţi, medicamentele se găsesc foarte greu, iar infecţiile respiratorii care dau forme extreme circulă în paralel. Simptomele sunt asemănătoare. În prezent, autoritățile încă așteaptă avizul Comisiei Europene ca să suspende pentru 6 luni exportul de antivirale.

În spitalele de specialitate, medicii abia reușesc să izoleze pacienții cu gripă de cei care au covid ori alte infecții respiratorii. Secţiile sunt pline. Deja au murit două femei, una extrem de tânără fără alte afecțiuni diagnosticate.

Dr. Adrian Marinescu, director medical Institutul „Matei Balș”: „Cine are garanția că dacă nu are boli cunoscute, are un sistem imunitar care va răspunde bine? într-o gripă complicată, practic toate organele sunt modificate. Putem numi un sepsis cu punct de plecare virusul gripal.”

Situația este gravă atât la copii, cât și la adulți. Cei care primesc rețetă să se trateze acasă găsesc antiviralele pentru gripă doar printr-o minune.

Conform Minsterului Sănătății, în farmacii sunt peste 400 de mii de comprimate cu oseltamivir iar alte 3,7 milioane de comprimate ar fi în depozite.

Prof. Dr. Alexandru Rafila: „Nu cred că e vorba de exportul paralel, este vorba de o nesincronizare a livarilor. E o problemă legată de coordonarea aprovizoonării la spitale, la faramcii, nu putem să gestionăm noi toate aceste elemente.”

Culmea este că doctoriile nu ajung la oamenii bolnavi.

O farmacie a primit astăzi 700 de comprimate din antiviralul original. S-au epuizat în doar câteva ore. Reprezentanții altor farmacii spun că au sunat la depozite și li s-a spus că abia luni ar putea să primească medicamentele.

Pe de altă parte, au fost publicate recomandările autorităților pentru instituirea stării de alertă epidemiologică din cauza gripei.

Spitalele, mai ales cele în care ajung pacienții cu infecții respiratorii, trebuie să refacă stocurile de antivirale. Iar în cazul bolnavilor cu simptome de gripă, tratamentul trebuie administrat imediat după internare. De asemenea trebuie refăcute stocurile de materiale de dezinfecție, dar și cele de materiale de protecție. Personalul medical ar trebui să aibă mănuși pe care să le schimbe la fiecare pacient.''

Simptomele infecțiilor respiratorii din acest sezon seamănă între ele.

Gripă debutează brusc, iar bolnavul are febră mare, dureri musculare, frisoane, îi lăcrimează ochii, tușește sec și îl doare în gât. Uneori, are şi vărsături. Aceste semne pot apărea însă și în cazul infecției cu SARS COV 2.

Răceala debutează treptat, între o zi şi 3 de la contactul cu virusul. Bolnavul acuza oboseală, durere în gât și îi curge nasul. Nu lipsesc strănutul și tusea, dar nu se instalează febra.

Se vorbește tot mai mult despre noi variante de coronavirus, prezente în Statele Unite ale Americii și în Marea Britanie.

Dr. Simin Florescu, managerul spitalului „Victor Babeș”: „Subtipuri de omicron...până la acest moment, deși transmisibilitatetea este din nou și mai mare decât variantele anterioare, severitatea cazurilor nu pare să fie mai mare. Este un lucru bun pe de-o parte, dar va duce iar la acumularea unui număr mare de cazuri într-un timp scurt, dacă apare și la noi.''

În România avem vaccin gripal dar şi o nouă varianta de ser anticovid. Până acum, doar 1,4 milioane de persoane cu risc mare de îmbolnăvire au primit serul care le poate feri de formele grave de gripă.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 06-01-2023 19:08