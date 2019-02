Intervenţii estetice, la coaforul din bloc. Medic: "Nu poţi aşa, cu ceasul la mână"

După cazul italianului Mateo Politti, arestat pentru ca ar fi pretins că este chirurg plastician si ar fi efectuat mai multe interventii estetice, autoritatile au demarat mai multe controale.

Luni, inspectorii DSP au închis o clinică de înfrumuseţare din Capitală şi au suspendat activitatea altor trei. Colegiul Medicilor îi acuză pe reprezentanţii clinicii închise că ar fi efectuat intervenţii estetice complexe, în spaţii neautorizate.

Deşi inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică au închis această clinică, aflată într-un mall din Capitală, o programare la injectare cu botox a fost făcută câteva ore mai târziu fără niciun fel de problemă. Conform afişelor de la intrare, aici puteau fi făcute injecţii cu botox şi acid hialuronic, dar şi alte proceduri estetice. Însă în condiţii improprii, spun reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică. "Clinica a fost închisă pentru că, deşi avea autorizaţia suspendată din septembrie 2018, efectua activităţi medicale."

Pro TV

Verificări în acest caz fac şi poliţiştii din Suceava, sesizaţi de reprezentaţii Colegiului Medicilor din localitate. Reprezentanţii aceleaşi clinici ar fi intenţionat să efectueze proceduri medicale într-un coafor din oraş - într-un spaţiu neadecvat. La fel s-ar fi întâmplat acum ceva vreme şi în Deva.

Sorin Hâncu, preşedintele Colegiului Medicilor Suceava, a privit un clip cu o astfel de intervenţie: “Face nişte injectări cu botox, bănuiesc, în buze. Mănuşile nu sunt sterile. Are ceasul la mână şi nu se face aşa. Nu poţi să faci aşa…, cu ceas la mână, cu bijuterii. Nu are nimic pe cap. Nu are bonetă. Nu se face astfel un act medical”, spune el. „În acest fel se pot declanşa nişte afecţiuni grave. Nerespectând sterilitatea se pot transmite boli cum e SIDA sau Hepatita C. Văzând toate astea, am procedat conform legii. Asta nu e o procedură cosmetică, este o procedură medicală de medicină estetică."

Inspectorii DSP au vrut să verifice luni salonul din Suceava unde reprezentaţii acestei clinici urmau să facă proceduri medicale. Au găsit însă uşile închise, iar administratorul le a transmis că nu este implicat în activitatea clinicii din Bucureşti şi doar a pus la dispoziţie un spaţiu.

Liliana Grădinariu, director executiv al DSP Suceava: „Saloanele de coafură nu au treabă cu asemenea activităţi. Administratorul nu avea voie să încheie un asemenea contract, să dea un spaţiu pentru o activitate pentru care spaţiul respectiv nu este autorizat."

Ionuţ Epurianu, purtător de cuvânt al IPJ Suceava: "Din conţinutul sesizării se evidenţiază faptul că aceste servicii medicale ar fi făcute cu încălcarea unor prevederi legale."

Reprezentaţii clinicii respective sunt bănuiţi că ar fi efectuat în trecut tratamente medicale şi într-un salon de coafură din Botoşani. Salonul a fost amendat de DSP.

Reprezentanţii clinicii nu au comentat până acum acuzaţiile aduse de Colegiul Medicilor din Suceava.

Pe de altă parte, Direcţia de Sănătate Publică a mai verificat luni nouă cabinete medicale. În alte trei clinici a fost suspendată activitatea, printre neregulile descoperite fiind medicamente expirate, lipsa produselor biocide sau instrumente nesterilizate.

Este vorba despre o clinică stomatologică, un cabinet medical de dermatologie şi un cabinet stomatologic aflat tot în incinta unui mall. În plus, inspectorii DSP au dat şi amenzi în valoare de peste 72 de mii de lei. Controalele continuă şi zilele următoare.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!