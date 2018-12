Experiment. Cum arată bumbacul expus la tutun și la țigări electronice, timp de o lună

Experții au realizat un test folosind borcane cu bile de bumbac, expuse timp de o lună la fum de țigară clasică, la cel de țigară electronică și la aer normal. După 320 de țigări, bumbacul din borcanul expus la tutun s-a făcut maro și lipicios, în timp ce borcanul expus la vapori a căpătat o culoare ușor maronie.

Specialiștii din Sănătate spun că fumătorii nu realizează cât de mare este diferența între țigările clasice și cele electronice și avertizează că ar fi „tragic” dacă aceștia ar rămâne la fumatul clasic din cauza unor „temeri false” cu privire la siguranța țigărilor electronice, transmite Daily Mail.

Cu toate acestea, experții avertizează că țigările electronice contribuie la apariția bolilor de inimă.

Our new short film shows how the toxic chemicals and tar inhaled by an average smoker in just one month compare with not smoking, or using an e-cigarette. #HealthHarms #Smokefree pic.twitter.com/8pV3c6UT8g