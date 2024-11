Eurostat: Acestea sunt regiunile din România în care bărbații și femeile trăiesc mai mult. Femeile, chiar și cu 9 ani în plus

Potrivit ultimelor date Eurostat, bărbații și femeile din regiunea București-Ilfov și din zona Olteniei, urmați de cei din centrul țării, trăiesc cel mai mult. Femeile, și cu nouă ani în plus față de partenerii lor.

Ana Lupu are 70 de ani și este din Alba Iulia. A muncit ani de zile în fabrică, iar apoi a plecat în străinătate, dar a revenit în țară înainte de pensie. Acum este voluntar la un centru de zi pentru persoane vârstnice.

Ana Lupu: "Sunt pozitivă, râd foarte mult, am prietene și mult mai tinere decît mine, care sunt pline de viață de la care am ce să învăț."

Valeria Bradea a împlinit 87 de ani și locuiește de o viață la țară. Și ea are o rețetă: face mișcare de la răsărit și până apune soarele, atât cât o țin picioarele.

Iar aerul curat din vârf de munte și mâncarea sunt ingredientele care o țin în formă: "Aici e aer curat și nu e poluare ca la oraș cu cimenturi."

Și acest domn are câteva sfaturi: "La pensie, o viață activă din toate punctele de vedere - corp, suflet, minte. Tot timpul am fost in miscare si toată viața mea am facut sport."

Conform ultimelor date EUROSTAT, femeile din România trăiesc, în medie chiar și cu 9 ani mai mult decât bărbații.

Speranța de viață la femei în România, potrivit Eurostat:

București -Ilfov 79,9 ani

Regiunea Centru 79,5 ani

Sud-Vest Oltenia 79,4 ani

Nord-Est 79,1,

Nord- Vest 79 ani

Sud-Muntenia 78,9 ani

Sud-Est 78,8 ani

Vest 78,6 ani

La noi, potrivit acelorași date, cel mai mult trăiesc bărbații din regiunea București-Ilfov - 72,9 ani.

Speranța de viață la bărbați în România, potrivit Eurostat:

București -Ilfov 72,9

Sud-Est Oltenia 71,8

Regiunea Centru 71,7

Nord-Vest 71,7

Vest - 71,5

Sud-Muntenia 70,7

Nord-Est 70.4

Sud-Est 70,4

Alin Tomus, sociolog: ”Calitatea vieții ridicată în anumite zone explică parțial speranța de viață mai ridicată. Accesul la servicii medicale de calitate, aceste diferențe sunt parțial explicate și de modul în care este dezvoltată această țară. În zonele puternic industrializate unde cotele de poluare sunt mai ridicate calitatea vieții și speranța de viață are tendința de a fi mai scăzute”.

În 15 țări, speranța de viață a depășit media UE, cea mai mare fiind înregistrată în Spania, Italia, și Malta: peste 83 de ani.

