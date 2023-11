Diferența dintre tomograf și RMN. Ce trebuie să știi înainte să faci oricare dintre cele două investigații

Acestea sunt utilizate pentru diagnosticul unor patologii serioase, cum ar fi tumori, anomalii structurale ale vaselor de sânge (spre exemplu, anevrisme) sau accidente vasculare cerebrale. Deși sunt diferite, cele două proceduri sunt ușor confundate, deoarece se efectuează în moduri similare. Iată care sunt diferențele dintre un CT și un RMN și pentru ce se utilizează.

Ce este un CT și cum funcționează

Tomografia computerizată (CT), efectuată cu ajutorul unui computer tomograf, reprezintă o investigație care combină razele X (un tip de radiații ionizante) cu tehnologia computerizată, pentru a prelua imagini în detaliu, secționale, de la nivelul organelor și țesuturilor interne, arată Mayo Clinic. Investigația este superioară radiografiei, deoarece oferă un rezultat 3D. Nu vei simți nimic pe parcursul procedurii.

Așa cum prezintă National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, în timpul procedurii, pacientul stă întins, nemișcat, pe o masă medicală. Examinatorul coordonează totul dintr-o cameră separată. Pacientul este introdus într-un aparat circular, de forma unei gogoși, care se rotește de jur-împrejurul corpului, pentru a capta imagini din toate unghiurile. Masa medicală se deplasează lent în interiorul aparatului, astfel încât acesta preia imaginile bidimensionale, în secțiune (similare unor „felii”), în mod succesiv (pe lungimea corpului). Apoi, informațiile sunt prelucrate de către computerul tomograf pentru a obține o imagine tridimensională. Rezultatul poate fi vizualizat atât în varianta 3D, cât și sub formă de fotografii multiple în secțiune.

Uneori, pentru a evidenția mai bine anumite țesuturi sau leziuni, este nevoie de utilizarea unei substanțe de contrast. Aceasta poate fi injectată sau înghițită, în funcție de regiunea anatomică examinată.

Procedura este, în general, mai rapidă decât un examen RMN. Aceasta durează în jur 30 de minute.

Este important de știut că orice investigație care utilizează radiații se asociază cu unele riscuri – cum ar fi deteriorarea ADN-ului, care poate favoriza instalarea cancerului. În orice caz, riscurile sunt foarte mici, deoarece dozele de radiații sunt minime. Pe de altă parte, pentru că utilizează radiații ionizante, tomografia computerizată este contraindicată femeilor însărcinate.

Ce este un RMN și cum funcționează

Un examen RMN (rezonanță magnetică nucleară) este o investigație imagistică modernă, nedureroasă, care utilizează câmpul magnetic și unde radio pentru a capta imagini de la nivelul țesuturilor interne, arată Mayo Clinic.

Procedura se efectuează cu ajutorul unui aparat de dimensiuni mari, circular, care are forma unui tunel deschis la capete. Acesta este prevăzut cu magneți foarte puternici, conform NHS. Pacienților cu claustrofobie li se administrează un sedativ pentru a preveni situații nedorite, cum ar fi un atac panică. Totuși, unele clinici sunt dotate cu aparat RMN deschis, special destinat persoanelor claustrofobice. Spre deosebire de cel clasic, acesta are toate laturile deschise, fiind prevăzut cu magneți doar deasupra și dedesubt.

Pacientul este așezat pe o masă medicală, apoi este introdus parțial în interior, unde va trebui să rămână nemișcat. Pentru că aparatul este foarte zgomotos, personalul medical oferă o pereche de căști (uneori cu muzică), pentru a diminua sunetul.

În mod similar cu tomografia computerizată, un RMN poate fi efectuat cu substanță de contrast injectată intravenos.

Deși specialistul va coordona întregul proces dintr-o cameră alăturată, acesta poate comunica permanent cu pacientul prin intermediul unui microfon. De asemenea, pacientul are la dispoziție un buton de urgență pentru a chema personalul la nevoie.

În funcție de regiunea scanată, un examen RMN poate dura de la 15 la 90 de minute.

Spre deosebire de tomografia computerizată, un RMN nu se asociază cu niciun risc, deoarece nu utilizează radiații ionizante.

Când sunt indicate cele două investigații

Practic, aproape orice zonă a corpului poate fi investigată cu ajutorul tomografiei computerizate sau unui RMN. Acestea sunt utilizate în mod frecvent pentru examinarea creierului și măduvei spinării. În urma consultației de specialitate și altor investigații medicale, specialistul îți va recomanda una dintre cele două proceduri, pentru a stabili un diagnostic precis.

Conform surselor anterior menționate, un CT este folosit pentru depistarea și examinarea:

Formațiunilor anormale, cum ar fi noduli sau mase tumorale (bengine sau maligne);

Unor afecțiuni pulmonare (emfizem, pneumonie);

Trombilor (cheaguri de sânge);

Fracturilor osoase severe;

Leziunilor și hemoragiilor interne (cum ar fi cele apărute în urma unui traumatism);

Unor afecțiuni articulare;

Leziunilor provocate de un accident vascular cerebral acut.

De asemenea, aceasta poate ajuta la ghidarea altor proceduri, cum ar fi intervenții chirurgicale, radioterapie și prelevarea probelor pentru biopsie. În plus, tomografia computerizată mai este utilizată pentru a monitoriza evoluția unor patologii și eficiența unor tratamente, cum ar fi cel pentru cancer.

Un RMN este utilizat pentru diagnosticarea anumitor patologii, examinarea unor leziuni și evaluarea funcției organelor interne. Acesta poate fi indicat pentru a depista:

Diferite tipuri de anevrisme, cum ar fi cele cerebrale sau aortice;

Leziunile provocate de accidentul vascular cerebral și infarctul de miocard;

Scleroza multiplă – boală autoimună caracterizată de zone de demielinizare a celulelor nervoase;

Afecțiuni ale măduvei spinării și coloanei vertebrale, cum ar fi probleme la nivelul discurilor intervertebrale;

Infecții osoase;

Tumori la nivelul oaselor și țesuturilor moi;

Cancerul de sân;

Leziuni la nivelul ligamentelor și cartilajelor;

Afecțiuni structurale la nivelul inimii;

Anumite condiții medicale la nivelul ochilor și urechii interne;

Leziuni cerebrale provocate de un traumatism, cum ar fi un accident;

Obstrucții la nivelul vaselor de sânge;

Formațiuni anormale la nivelul organelor interne (splină, ovare, uter, ficat și vezică biliară, stomac, intestine, pancreas, prostată, vezică urinară).

Examenul RMN poate fi utilizat și pentru a monitoriza răspunsul la tratament al pacienților cu anumite patologii, cum ar fi scleroză multiplă.

De asemenea, un RMN funcțional, care presupune o tehnică diferită, evaluează activitatea creierului în anumite regiuni, pe baza fluxului de sânge. Acesta este util pentru a analiza leziunile produse de anumite afecțiuni, cum ar fi boala Alzheimer. De asemenea, se efectuează pentru a planifica eficient anumite intervenții chirurgicale la nivelul creierului, cum ar fi cea pentru tratamentul epilepsiei, descrie Cleveland Clinic.

Un angio-CT sau un angio-RMN poate fi recomandat pentru vizualizarea detaliată a leziunilor sau anomaliilor structurale de la nivelul arterelor (cum ar fi plăci de aterom).

Prin urmare, tomografia computerizată și RMN-ul sunt două investigații imagistice diferite, care utilizează tehnologie avansată pentru a oferi informații precise. Acestea permit diagnosticarea multor afecțiuni care nu pot fi depistate cu alte tipuri de teste imagistice. În urma consultației și investigațiilor, medicul va decide dacă ai nevoie de un RMN sau CT.

