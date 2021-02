Dialog șocant la 112. Doi părinți care au sunat la Ambulanță pentru bebelușul lor au primit reproșuri în loc de ajutor

Dialog ireal, la 112. Doi părinți care au sunat alarmați la Serviciul unic de urgență, pentru că fetița lor, de un an și nouă luni, avea probleme grave, au primit reproșuri în loc de ajutor.

Medicul coordonator de la Ambulanța Cluj le-a spus că nu știu să-;i crească fetița și că nu va trimite nici un echipaj. Apoi le-a închis telefonul.

Tatăl fetiţei: „Sărut mâna, fetiţa urinează şi când urinează are sânge”

Operator ambulanță: „Medic de familie, domnu'”.

Tatăl fetiţei: „La ora asta nu am medic de familie”.

Tatăl fetiţei: „No şi acuma ce să vă fac pentru asta, nu vă supăraţi? E opărită?”

Tatăl fetiței: „Nu e opărită”.

Mama fetiţei: „Am observat când urinează e sânge, am schimbat-o de pampers şi plânge”.

Tatăl fetiţei: „Doamna scumpă, am căutat jumătate de oră maşină. Nu e urgenţa? Dacă fata îmi păţeşte ceva, răspundeţi”.

Tatăl fetiţei: „Eu nu răspund deloc. E copilul dumitale, nu trebuia să laşi să se ajungă până aici. Nu răspund eu deloc. Înseamnă că nu te-ai uitat la ea, foarte simplu. Eu nu răspund, răspunzi dumneata şi nevasta dumitale, nu sunt ai mei copiii. Eu pe ai mei mi i-am crescut. Eu sunt obligată pe urgenţă. Ce mă înveţi tu pe mine? Tu să îţi vezi de copil mai bine. Răspunzi, că e al tău”.

Această discuţie halucinantă a avut loc în noiembrie anul trecut, dar tatăl fetiţei a intrat abia astăzi în posesia ei, după ce a făcut o cerere la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Iosif Zagor, tatăl bebelușului: „Doamna de la ambulanţă nicidecum nu a vrut să-mi dea o ambulanţă pentru fetiţă. M-a jignit, m-am simţit foarte jalnic când a vorbit, pentru că zicea că nu pot să caut de copiii mei, deci nu am cum să ingrijiesc de copiii mei. Am sunat de foarte multe ori, de 3-4 ori am sunat ca să trimită ambulanța. Când fetiţa plânge şi când sângerează nu cred că asta nu e urgenţă. Doamna îmi zicea că nu e urgenţa. Aş vrea să se ia măsuri”.

Abia la al treilea apel telefonic la 112 a fost trimisă o ambulanţă, spun părinţii.

Cei de la Serviciul de Ambulanţă Cluj cunosc întreaga poveste şi au deschis o anchetă.

Horia Simu, managerul Serviciului de Ambulanță Cluj: „La ora aceasta este o anchetă în curs. Comunicarea cu pacinetii trebuie să fie pe prim plan. Este un loc stresant, unde este agitaţie de multe ori, şi vedem rezultatele anchetei. Din punctul meu de vedere, trebuia o comunicare mult mult mai bună cu pacientul respectiv”.

Din fericire, fetiţă este acum în afara oricărui pericol.