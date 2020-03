Coronavirusul s-ar putea transmite și prin bancnote. Recomandarea reprezentanților OMS

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat populația din întreaga lume să se spele cât mai des pe mâini și să încerce să nu mai folosească bancnote și monede, deoarece banii ar putea să transmită coronavirusul.

Potrivit Fox 2, care citează The Telegraph, reprezentanții OMS spun că cel mai bine ar fi ca oamenii să folosească mai mult plățile contactless, deoarece Covid-19 ar putea persista mai multe zile pe o bancnotă.

The Telegraph mai menționează faptul că Banca Angliei a luat la cunoștiință acest fapt și a lansat un apel public pentru ca oamenii să se spele pe mâini cât mai des.

Luna trecută, China și Coreea de Sud au început să dezinfecteze bancnotele intrate deja în uz, într-o încercare disperată de a opri răspândirea coronavirusului.

Oficialii folosesc aparate cu raze ultraviolete sau temeparaturi mari pentru a steriliza banii, pe care îi sigilau după aceea timp de 14 zile, înainte să le dea drumul înapoi pe piață.

În România, cetățenii care doresc informații despre situațiile legate de COVID – 19 pot apela numărul 0800800358. De asemenea, cetățenii români din străinătate pot solicita informații numărul de telefon: +4021.320.20.20.

La aceste linii telefonice pot fi solicitate informații despre modul în care se manifestă virusul, modalități de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventivă.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

10 elemente comportamentale care trebuie urmate, potrivit Ministerului Sănătății:

-► Spălați-vă mâinile de multe ori;

-► Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

-► Nu vă atingeți ochii, nasul si gura cu mâinile;

-► Acoperiți-vă gura și nasul daca strănutați sau tușiți;

-► Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;

-► Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;

-► Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;

-► Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;

-► Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;

-► Animalele de companie nu transmit coronavirus.