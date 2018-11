Cifre alarmante pentru copiii născuţi după anul 2000. La ce boală sunt predispuși

Cifre alarmante pentru copiii născuţi după anul 2000. Peste 30% din cei cu vârste între 10 şi 12 ani au fost descoperiţi cu risc de diabet zaharat de tip 2, potrivit unui studiu făcut de un ONG polonez în ţara noastră.

Din 2017, programul a fost implementat în şcolile din Ploieşti, iar anul acesta va ajunge şi în Cluj-Napoca. Până acum, peste 1300 de copii au fost evaluaţi, iar 400 dintre ei au fost depistaţi cu risc de dezvoltare a diabetului zaharat. Împreună cu părinţii, cei mici vor fi consiliaţi gratuit de specialişti şi vor fi învăţaţi cum să evite această boală.

Timeea este unul dintre copiii predispuşi la această boală. Încă de când avea 6 ani, părinţii şi-au dat seama că fetiţa are nevoie de ajutor ca să îşi păstreze greutatea normală.

"Timeea are 12 ani, are 1,53, 52 de kg şi teoretic ar trebui să aibă în jur de 32 de kg. Când te duci la o petrecere primul lucru e pizza, chipsuri, cola, astea sunt de regulă în meniul copiilor. Într-o lună a luat 5 kg, ceea ce e foarte mult pentru un copil. Mi-e frică să nu facă şi ea diabet", spune Ildiko Verej, mama Timeei.

"Părinţii îmi spun să nu manac mult prea mult deodată, iar tata îmi spunea să beau apă înainte de masă ca să am stomacul deja plin. La şcoală am senzaţia că îs sătulă, dar acasă am poftă. Eu acum vreau să încep să scad din greutate, încerc să mănânc mai multe fructe, să beau mai multă apă, fac şi sport", spune Timeea.

Citește și De ce e bine să bem tărie după o masă copioasă. Cantitatea recomandată de medici

Datorită programului care se va implementa şi la Cluj în 43 de şcoli, Timeea, dar şi părinţii ei vor fi consiliaţi timp de 18 luni de specialişti. Astfel fetiţa va învăţa cum să evite boala, să scadă în greutate şi să trăiască sănătos.

"Aceşti copii care se încadrează în grupul de risc sunt invitaţi alături de familia extinsă la o serie de consilieri individuale alături de specialişti: medic, nutriţionist, specialist în educație fizică şi psiholog. Prima etapă a programului se desfăşoară în şcoală însemnând practic că mergem cu echipa medicală care face evaluarea respectivă", a transmis George Istrate, director general al programului ”În cerc”.

În comparaţie cu alte ţări Europene, care de ani de zile se luptă cu prevenţia diabetului şi obezităţii la copii, la noi lucrurile abia acum încep să prindă contur. Medicii spun însă că trebuie tras un semnal de alarmă.

"Diabetul de tip 2 apare la o vârstă adultă şi în urma unui stil de viaţă nesănătos. Faptul că deja există şi la noi în ţara copii care au această patologie este un semnal de alarmă. De exemplu, în UK s-a tras un semnal de alarmă de câţiva ani deja şi acolo aceste programe de preventive şi intervenţie este foarte bine pus la punct", explică Gabriela Roman, şef de secţie la centrul de diabet, nutritive şi boli metabolice Cluj.

În trei ani, 12000 de copii de clasa a 5-a din Ploieşti şi Cluj-Napoca vor fi evaluaţi în acest program.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!