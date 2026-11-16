Sunt doar câteva dintre ideile prezentate în weekend, la un concurs din Timișoara. Sute de tineri din țară și din străinătate, pasionați de informatică și nu numai, au propus soluții pentru provocările vieții de zi cu zi.

Tinerii au creat o instalație muzicală interactivă

O instalație interactivă le-a oferit vizitatorilor ocazia să asculte melodiile unor trupe și să încerce să le cânte chiar ei, la chitară.

Tânăr: „Ideea a venit din pasiunea noastră pentru muzică și am dorit să aducem o parte foarte mare din tezaurul muzical în fața spectatorilor.”

Tânăr: „Învățăm lumea piesele acestor trupe încercând să le facem cât mai ușor și jucăuș cu o interfață ușor de citit și cu o chitară.”

Alți tineri au creat coșuri de gunoi inteligente, conectate la un sistem care măsoară cât de pline sunt.

Tânăr: „Aici pe monitor se pot vedea procentele de umplere, avem două pubele de gunoi rezidual și una de gunoi reciclabil.”

Un proiect spectaculos a combinat tehnologia cu arta.

Tânăr: „Este o automatizare de rotire a două tablouri, momentan este un prototip pentru un artist din Arad. Odată ce sunt rotite la 90 de grade creează un alt subiect. Cu ajutorul unei camere video de la un telefon putem vedea prin realitatea augmentată tot felul de elemente 3D.”

Participanții au lucrat la proiecte timp de 48 de ore

Toate proiectele au fost dezvoltate în cadrul unui concurs pe echipe.

Tânără: „A fost o experiență incredibilă pentru că am învățat foarte multe într-un timp atât de scurt chiar dacă nu am avut atâtea ore de somn.”

Tânăr: „Scopul a fost îndeplinit în sensul ca studenții să se adune, să se coaguleze într-un singur loc și să lucreze la o aplicație timp de 48 de ore. Eu personal nu am dormit noaptea trecută.”

Marian Bogdan, coordonator eveniment: „Noi aducem studenți internaționali care să încerce să rezolve probleme din patru arii diferite. Anul acesta am reușit să aducem 350 de participanți. Noi am încercat să îi ținem cât mai mult aici să codeze non-stop.”

Proiectele câștigătoare vor fi prezentate și în cadrul unei expoziții.