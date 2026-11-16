Megaspeed, partener comercial al Nvidia în regiunea Asia-Pacific, a intrat în atenţia autorităţilor americane după apariţia unor informaţii privind o presupusă relaţie între Jensen Huang şi Alice Huang, fostă directoare a companiei, suspectată de autorităţile americane că ar fi desfăşurat activităţi de spionaj pentru China.

„Megaspeed nu comentează aspectele personale şi private ale doamnei Huang”, a precizat compania într-un comunicat, scrie News.ro.

Megaspeed, investigată de SUA

În octombrie 2025, New York Times a relatat că Megaspeed era investigată de autorităţile americane pentru a se stabili dacă a ajutat clienţi chinezi să obţină cipuri Nvidia supuse restricţiilor la export impuse de Washington. China a respins acuzaţiile, iar până în prezent nu s-a stabilit că Megaspeed ar fi încălcat reglementările americane.

„Megaspeed a luat cunoştinţă de relatările recente din presă care conţin afirmaţii despre activitatea, lanţul de aprovizionare şi operaţiunile noastre globale, fără a fi susţinute de dovezi verificabile”, a transmis compania.

Megaspeed a subliniat că desfăşoară activităţi comerciale legitime şi legale şi că a angajat consilieri juridici externi pentru efectuarea unei investigaţii interne aprofundate. Compania a adăugat că procedurile sale operaţionale şi mecanismele de control al lanţului de aprovizionare sunt concepute pentru a respecta legislaţia aplicabilă, inclusiv restricţiile americane privind exporturile.

Potrivit organizaţiei de cercetare C4ADS, cu sediul la Washington, care a analizat documente corporative, Alice Huang a devenit acţionarul majoritar cu drept de control al Megaspeed în martie 2023.

Guvernul Statelor Unite şi Nvidia nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta declaraţiile companiei Megaspeed.

Jensen Huang, cofondatorul Nvidia, a acceptat să depună mărturie în faţa Congresului american înainte de sărbătoarea Thanksgiving, după ce a demisionat din funcţia de director general al producătorului de procesoare, pe fondul scandalului privind relaţiile sale extraconjugale şi presupusele legături cu spionajul chinez, relatează CNBC.

Plecarea sa pune capăt unei perioade de 33 de ani la conducerea companiei care a devenit unul dintre principalii beneficiari ai expansiunii inteligenţei artificiale.

Nvidia a anunţat că directoarea financiară Colette Kress va prelua interimar conducerea, în timp ce consiliul de administraţie va căuta un succesor permanent, atât în interiorul companiei, cât şi în afara acesteia. Huang, în vârstă de 63 de ani, a demisionat şi din consiliul de administraţie, iar Harvey Jones a fost numit preşedintele acestuia.