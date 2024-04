Ce alimente consumi când ai hemoroizi. Cum reduci simptomele prin nutriție și stil de viață și ce trebuie să eviți

Disconfortul sau durerile în zona anusului și sângerările rectale sunt câteva simptome comune ale acestei condiții medicale.

Din fericire, problema poate fi ameliorată cu ajutorul alimentației potrivite și altor remedii naturale. În cazurile severe, însă, medicul poate recomanda diferite proceduri pentru tratarea acesteia.

Descoperă ce sunt hemoroizii și cum îi ții sub control prin stil de viață, astfel încât să previi nevoia unor intervenții complexe.

Ce sunt hemoroizii

Hemoroizii sunt caracterizați de umflarea sau dilatarea venelor de la nivelul anusului și rectului, fiind similari cu venele varicoase, descrie Mayo Clinic. Aceștia pot fi:

Interni – se dezvoltă în interiorul rectului, nefiind vizibili sau palpabili la exterior. Acest tip de hemoroizi pot prolaba la exterior în timpul defecației, fără să se retragă înapoi în rect;

Externi – venele se umflă sub pielea de la nivelul anusului, acestea fiind vizibile și palpabile.

Simptomele diferă în funcție de tipul de hemoroizi și pot include:

Disconfort, iritație, mâncărimi sau durere în zona anusului, care se agravează în șezut și în timpul defecației;

Umflături dure în jurul anusului, sensibile la atingere;

Sângerări rectale sau la nivelul anusului – poți observa sânge de un roșu aprins pe hârtia igienică.

Numeroși factori pot favoriza apariția hemoroizilor, printre care se numără obezitatea, sarcina, alimentația săracă în fibre, diareea cronică, constipația cronică, statul prelungit în șezut sau pe vasul de toaletă, ridicarea de obiecte grele, contactul sexual anal. Riscul crește odată cu înaintarea în vârstă.

Netratați, afectează calitatea vieții și se pot asocia cu diferite complicații precum hemoroizii trombozați (care au dezvoltat un cheag de sânge), anemia (în contextul pierderii cronice de sânge) și strangularea hemoroidului (fluxul de sânge la nivelul acestuia este întrerupt, ceea ce cauzează durere extremă).

Potrivit sursei menționate, hemoroizii se pot trata medicamentos (topic, cu ajutorul unguentelor si supozitoarelor), chirurgical sau prin diferite proceduri minim-invazive, cum ar fi scleroterapia sau ligaturarea cu benzi elastice.

Cu toate acestea, există și o serie de modificări ale stilului de viață recomandate de specialiști, care pot ameliora afecțiunea înainte de a fi necesare alte intervenții. Cu ajutorul acestor măsuri și unguentului prescris de medic, simptomele pot dispărea în aproximativ o săptămână.

Alimentația care ameliorează hemoroizii

Principalul obiectiv al modificărilor alimentare este acela de a optimiza tranzitul intestinal și de a facilita defecația. Tratarea constipației poate avea ca rezultat ameliorarea hemoroizilor și a complicațiilor acestora.

Pentru un tranzit intestinal optim se recomandă un aport de fibre de 25 până la 38 de grame/zi, prezintă Healthline. Potrivit Medical News Today, fibrele cresc retenția apei în colon și înmoaie, astfel, bolul fecal. De asemenea, acești nutrienți reduc timpul de tranzit al materiilor fecale în colon, cresc volumul acestora și stimulează motilitatea intestinală.

Iată care sunt cele mai bogate alimente în fibre:

Legume și fructe

Majoritatea fructelor și legumelor sunt surse excelente de fibre, în special atunci când sunt consumate cu tot cu coajă. Printre cele mai bogate în fibre se numără prunele, perele, merele, broccoli, fructele de pădure, cartofii cu coajă, roșiile, citricele, kiwi, anghinare.

Consumă legume la fiecare masă și include fructele preferate la gustările dintre mese!

Leguminoase boabe

Lintea, năutul, fasolea, mazărea, edamame sunt leguminoase boabe care furnizează doze mari de fibre. Spre exemplu, așa cum arată baza de date USDA FoodData Central, o jumătate de cană de linte fiartă (100 g) conține aproape 8 grame de fibre, ceea ce înseamnă în jur de 30% din doza zilnică recomandată.

Cereale integrale și tărâțe

În procesul de rafinare a cerealelor sunt îndepărtate tărâțele (învelișul) și germenele, porțiuni ale bobului care sunt bogate în vitamine, proteine și fibre. Astfel, dacă ai o alimentație bazată preponderent pe produse cerealiere rafinate, este posibil ca aportul de fibre să fie deficitar.

Înlocuiește cerealele rafinate (făina 000, pâinea albă, paste și orez alb) cu alternative integrale – pâine integrală, deserturi preparate cu făină integrală, fulgi de ovăz și musli integrali, orez brun sau sălbatic. De asemenea, poți consuma cerealele și sub formă de tărâțe, cum ar fi de grâu sau ovăz.

Tărâțele de psyllium sunt utilizate sub formă de supliment alimentar pentru ameliorarea constipației, având efect laxativ în mod natural, prezintă Healthline.

Semințe

Semințele, cum ar fi cele de in, chia, dovleac, cânepă, susan sunt bogate în fibre și grăsimi sănătoase. Le poți adăuga în cantități mici (cum ar fi 1-2 linguri) în terciul de ovăz, în smoothie-ul de fructe sau în salatele de legume.

Alte sfaturi utile

Pe lângă modificările de mai sus, ia în considerare și următoarele măsuri pentru reducerea simptomelor:

Hidratare: Un consum suficient de apă este esențial pentru a preveni constipația. Lichidele sunt necesare astfel încât bolul fecal să aibă o consistență normală. Apa trebuie să reprezinte principala sursă de hidratare. Ceaiurile, limonada, supele sunt, de asemenea, recomandate. Legumele și fructele au un conținut ridicat de apă, pe lângă cel de fibre;

Sport: Așa cum prezintă Helen West în articolul „13 home remedies for constipation”, sedentarismul poate crește riscul de constipație. Încearcă să faci mișcare ușoară zilnic, cum ar fi plimbări, înot, jogging. Evită exercițiile cu greutăți foarte mari, deoarece acestea pot crește presiunea la nivelul hemoroizilor;

Băi de șezut: Scufundă șezutul în apă caldă, timp de 10-15 minute, de 2-3 ori pe zi. Poți folosi un vas special pentru băile de șezut care se plasează pe vasul de toaletă;

Evitarea alimentelor procesate industrial: Potrivit Medical News Today, este indicat să eviți alimentele bogate în grăsimi nesănătoase, zahăr și sursele de carbohidrați rafinați, care pot agrava constipația – chipsurile, alimentele prăjite în ulei, dulciurile, băuturile carbogazoase, fast-food, produse de patiserie, alimente gata preparate sau semipreparate, mezeluri și alte produse procesate. De asemenea, limitează consumul de alcool, carne roșie și lactate grase;

Evitarea obiceiurilor care agravează simptomele: Ortostatismul prelungit, statul în șezut un timp îndelungat, încordarea excesivă în timpul defecației, timpul prelungit petrecut pe vasul de toaletă, contactul sexual anal sunt câțiva factori declanșatori pentru simptomele hemoroizilor;

Îngrijește zona afectată: Aplică unguentul pentru hemoroizi prescris de medic și apă de hamamelis. Spală regulat zona cu apă și săpun! Evită hârtia igienică obișnuită și folosește șervețele umede speciale pentru igiena ano-rectală după defecație!

Menține o greutate normală: Excesul ponderal crește riscul de hemoroizi, deoarece aplica o presiune suplimentară pe vasele de sânge. O dietă sănătoasă și creșterea nivelului de activitate fizică sunt măsuri eficiente pentru a scădea în greutate și a menține o greutate corporală optimă.

Prin urmare, stilul de viață are o importanță deosebită când vine vorba de prevenția și terapia hemoroizilor. În plus, o dietă echilibrată are numeroase alte beneficii pentru sănătate. Astfel, ai toate motivele să adopți obiceiuri alimentare sănătoase, cum ar fi consumul ridicat de alimente vegetale de calitate.

