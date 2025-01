Cazul straniu al unui chirurg care s-a „infectat” cu cancerul pacientului pe care l-a operat. | Studiu medical

Iată însă că uneori imposibilul poate fi posibil, iar asta o arată un caz medical extrem de rar care a stârnit rumoare în rândul cercetătorilor.

Un bărbat în vârstă de 32 de ani din Germania fusese diagnosticat cu un tip rar de cancer și i se îndepărta o tumoare din abdomen.

În timpul operației, medicul care efectua procedura s-a tăiat accidental la mână, dar rana a fost dezinfectată și bandajată imediat. Cu toate acestea, cinci luni mai târziu, chirurgul în vârstă de 53 de ani a observat o mică umflătură în locul în care se rănise cu câteva luni înainte și a solicitat el însuși îngrijiri medicale, arată publicația Daily Mail.

Umflătura s-a dovedit a fi o tumoare malignă, iar testele au arătat că aceasta era identică din punct de vedere genetic cu cancerul de care suferea fostul său pacient, ceea ce a determinat echipa medicală care l-a tratat să concluzioneze că acesta a contractat cancerul atunci când celulele tumorale au pătruns în tăietura de pe mână. Autorii raportului de caz au calificat această situație drept una neobișnuită, deoarece într-un transplant tradițional, organismul are un răspuns imunitar și respinge orice țesut străin, așteptându-se la același lucru în cazul medicului. Cu toate acestea, având în vedere dezvoltarea tumorii și creșterea acesteia, organismul chirurgului a avut un "răspuns imunitar antitumoral ineficient".

Deși cazul a fost semnalat inițial în 1996, dezbaterile pe marginea acestuia au reînceput în prezent.

Studiul a fost publicat în The New England Journal of Medicine, explicându-se "transplantul accidental" al histiocitomului fibros malign al pacientului - un tip rar de cancer care se formează în țesuturile moi, aproximativ 1.400 de cazuri anual în lume.

Deși operația inițială a pacientului bolnav de cancer a fost un succes, acesta a murit în urma complicațiilor apărute după procedură. Cinci luni mai târziu, la baza degetului mijlociu stâng al medicului-unde se tăiase încercând să pună un dren în abdomenul pacientului- a apărut o "umflătură dură asemănătoare unei tumori" și acesta s-a dus la un alt medic specialist.

Ce a evidențiat testul genetic

A fost efectuat un examen "amănunțit", inclusiv numeroase analize de laborator și de sânge, care nu au evidențiat niciun rezultat anormal. Tumoarea a fost oricum extirpată, iar examinarea la microscop a arătat că era, de asemenea, un histiocitom fibros malign. Medicul care a tratat atât pacientul bolnav de cancer, cât și chirurgul "a ridicat problema dacă tumorile erau înrudite". Probe din ambele tumori au fost analizate în continuare și s-a stabilit că erau "identice".

Ambele aveau aceleași tipuri de celule și același aranjament celular, ceea ce înseamnă că este posibil ca chirurgul să fi transferat fără să știe celule canceroase de la pacient prin tăietura din mâna sa, permițând bolii să se dezvolte în corpul său.

Explicația științifică

Autorii au scris: „În mod normal, transplantul de țesut alogen de la o persoană la alta induce un răspuns imunitar care duce la respingerea țesutului transplantat. În cazul chirurgului, o reacție inflamatorie intensă s-a dezvoltat în țesutul din jurul tumorii, dar masa tumorală a crescut, sugerând un răspuns imunitar antitumoral ineficient.” Cercetătorii speculează că tumora 'a scăpat de distrugerea imunologică prin mai multe mecanisme', inclusiv modificări ale moleculelor din celulele sale și o incapacitate a organismului chirurgului de a recunoaște și ataca eficient celulele tumorale. La doi ani după ce chirurgului i-a fost extirpată propria tumoare, nu existau semne că cancerul s-ar fi răspândit sau ar fi revenit.

Medicii au remarcat că acest caz este interesant deoarece țesutul transplantat diferă de țesutul gazdei și este de obicei atacat de sistemul imunitar al gazdei în încercarea de a-l distruge. Acesta este motivul pentru care primitorii de organe trebuie să ia medicamente imunosupresoare pentru a se asigura că organismul lor nu respinge organul transplantat. Dar, deși chirurgul a dezvoltat o inflamație în jurul tăieturii, răspunsul său imunitar nu a oprit creșterea tumorii.

Cazuri precum cel al chirurgului sunt extrem de rare și nu există statistici privind cancerul "transplantat".O analiză din 2013 a acestor cazuri, publicată în Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, afirmă că nu există nicio estimare a riscului de transmitere a cancerului de la donator la primitor și că există date limitate pe această temă. Autorii raportului au scris: "Incidența oricărei transmiteri a cancerului este atât de scăzută încât rapoartele de cazuri sporadice sunt principala sursă de informații".O revizuire anterioară din 1993, care a analizat datele din anii 1970, a constatat, de asemenea, că au existat doar rapoarte "sporadice" privind transmiterea cancerului prin donarea de organe.

