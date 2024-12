A murit actrița Linda Lavin. Boala cumplită cu care fusese diagnosticată recent

Lavin s-a născut pe 15 octombrie 1937, în Portland, Maine. Mama ei, Lucille, a fost o soprană și personalitate radio care a cântat cu formația lui Paul Whiteman, iar tatăl ei, David, a deținut o afacere cu mobilă, notază The Hollywood Reporter.

Întotdeauna și-a dorit să devină actriță și a absolvit Colegiul William & Mary în 1959, specializarea arte teatrale. S-a mutat la New York câteva luni mai târziu și a avut o primă apariție într-o piesă de teatru pe Broadway.

S-a impus treptat pe scena comediei muzicale din New York cu roluri în „Oh, Kay!” (1960), „A Family Affair,” (1962), „It's a Bird...It's a Plane...It's Superman” (1966) (numărul ei remarcabil a fost „You've Got Possibilities”) și „On a Clear Day, You Can See Forever” (1966).

De asemenea, a fost apreciată pentru rolurile sale de actriță în „Little Murders” (1969 Drama Desk Award) și „Last of the Red Hot Lovers” (1969 nominalizare Tony). Membră a trupei de comedie Compass Players a lui Paul Sills la sfârșitul anilor 1950, ea a fost înlocuitoarea lui Sills în producția „Story Theatre” de pe Broadway din 1971.

O carieră încununată de succes

Ulterior, a făcut pasul și spre televiziune și și-a folosit talentul de cântăreață într-o versiune pentru micul ecran a filmului Damn Yankees! (1967) cu Phil Silvers și Lee Remick. După un sezon în rolul detectivului Janice Wentworth în sitcomul Barney Miller (1975), nu a durat mult până când doamna talentată a devenit un nume cunoscut în industrie.

Linda Lavin a deenit cu adevărat faimoasă în rolul chelneriței din sitcomul Alice (1976), bazat pe filmul premiat Alice Doesn't Live Here Anymore (1974), cu Ellen Burstyn. În timpul celor nouă sezoane (1976-1985) în care a fost difuzat serialul, ea a obținut două premii Globul de Aur și o nominalizare la Emmy. Întotdeauna cântăreață, ea chiar a cântat „There's a New Girl in Town” pe genericul de deschidere al serialului, spre deliciul fanilor ei.

Linda a fost căsătorită și a divorțat de două ori, cu Ron Leibman și Kip Niven, iar în 2005 s-a căsătorit cu cel de-al treilea soț, actorul Steve Bakunas, care este și artist și muzician. După apogeul „Alice”, actrița se va întoarce din nou la seriale, deși de scurtă durată, Room for Two (1992) și Conrad Bloom (1998).

