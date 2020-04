Cât de importantă este vitamina D3 pentru organism, mai ales pe timpul izolării

Copiii și adolescenții trebuie ajutați cu suplimente de vitamina D3, în această perioadă. Nu doar lipsa expunerii la soare este dăunătoare, ci și sendetarismul.

Fără activități fizice, resursele tânărului organism se diminuează rapid. În copilărie și adolescență, vitamina D joacă un rol similar hormonilor. Participă la formarea fiecărui organ.

Mihaela Balgradean, medic pediatru: "În ceea ce priveşte copilul mic, şi am refer la sugari, aceasta doza trebuie să fie de 500 de unităţi pe zi, administrate sub formă de picături. Pentru copiii mai mari care depăşesc vârsta de 4 ani şi care pot să înghită deja mici drajeuri, care conţin vitamina D în aceeaşi doză. Nu trebuie să uităm copilul mare şi adolescentul, care în procesul fiziologic al creşterii, au nevoie de doză importantă de vitamin D3. Ei trebuie să primească 1000 de unităţi pe zi, sigur tot sub formă de drajeuri."

Vitamina D nu intra doar în structura sistemului osos, ci în dezvolarea normală a fiecărui muşchi. Iar aici, ne referim inclusiv la muşchii care formează organe - spre exemplu inima. Şi vasele de sânge sunt, de asemenea, structuri similare, susținute de această substanță. La copii și adolescenți, vitamina D participă formarea fiecărui organ şi sistem.

Privați de ea și sedentari - așa cum riscăm să petrecem toată această perioadă a izolării - șubrezim sistemul imunitar.

Mihaela Balgradean: "Lipsa de mişcare favorizează faptul că organismal nu reactioneză la acest stimul mai ales când este vb despre o infecţie, şi lipsa de mişcare în cazul copilului care are nevoie de cel puţin o oră de mişcare în aer liber, mai ales acum când se apropie sezonul cald şi însorit, conduce la posibilitatea apariţiei severităţii unor infecţii, mai ales în cond în care discutăm despre aceasta pandemie, care din fericire nu s-a apropiat încă de copii."

O mie de unități de vitamina D zilnic trebuie să consume şi adolescentul, şi adultul şi varsticul. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a spus clar că un copil, indiferent de vârstă, are nevoie de 60 de minute de mişcare, chiar dacă e închis în casă. Poate sări coarda, poate face exerciții fizice, poate dansa.

Aceeași combinație de factori are impact direct asupra urechii interne și, implicit, a echilibrului.

De asemenea, amețelile se tratează tot cu ajutorul vitaminei D. Dar și prin mișcări mecanice de repoziționare a otoliților.

