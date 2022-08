Care sunt primele simptome ale cancerului la sân, boala care a ucis-o pe Olivia Newton-John

În anul 2020, au fost depistate peste 2,3 milioane de cazuri de cancer mamar și mai mult de 680.0000 de decese, iar 1% din cazuri sunt depistate în rândul bărbaților.

Ce este cancerul de sân

Cancerul de sân apare în momentul în care celulele care alcătuiesc glanda mamară suferă mutații, se înmulțesc incontrolabil și dau naștere la o tumoră.

Potrivit datelor epidemiologice, cancerul de sân afectează femeile cu vârsta peste 50 de ani, însă s-a demonstrat că unul din cinci cazuri poate să apară la femeile cu vârsta până în 50 de ani.

Tipuri de cancer mamar

În funcție de caracterul invaziv sau noninvaziv, cancerul poate fi de mai multe tipuri, potrivit reginamaria.ro.

Cancerul de sân neinvaziv

1. Carcinomul ductal

2. Neoplazia lobulară

Cancerul de sân invaziv

Cancerul de sân invaziv înseamnă extinderea dincolo de ducte sau de lobuli.

Factori de risc

Potrivit studiilor, factorii care duc la apariția cancerului de sân pot fi hormonali, genetici, de mediu și factori care țin de stilul de viață al persoanei.

Factorii care declanșează apariția cancerului de sân sunt:

• Sexul

Femeile au un risc mai mare de a dezvolta cancer de sân

• Vârsta înaintată

Riscul de a dezvolta cancer de sân crește odată cu vârsta.

Cancerul de sân apare frecvent în rândul persoanelor de peste 50 de ani.

• Istoricul personal de cancer de sân

Dacă în trecut persoanele s-au confruntat cu cancer de sân au un risc mai mare de a dezvolta boala și la celălalt sân.

• Istoric familial de cancer de sân

Dacă mama, sora sau fiica au avut cancer de sân atunci riscul de a dezvolta boala este destul de mare

• Construcția genetică

De-a lungul timpul s-a demonstrat că mutațiile genelor BRCA1 și BRCA2 pot crește foarte mult riscul de a dezvolta cancer de sân, dar și alte tipuri de cancer, în special cancerul ovarian.

• Expunerea la radiații în zona pieptului

Expunerea la radiații în copilărie sau în tinerețe crește riscul de a dezvolta cancer mamar.

• Obezitatea

• Apariția menstruației înainte de 12 ani

• Apariția menopauzei la o vârstă mai înaintată, după 55 de ani

• Nașterea primului copil la o vârstă mai înaintată

Mai multe studii au demonstrat că persoanele care nasc după vârsta de 30 de ani pot avea un risc crescut de a dezvolta cancer de sân.

Refuzul alăptării naturale a bebelușului până la vârsta de 6 luni

• Lipsa gravidității

Femeile care nu au fost niciodată gravide au un risc mai mare de a dezvolta cancer de sân, decât persoanele care au avut nașteri.

• Terapia de substituție hormonală postmenopauză

Femeile care iau medicamente pe bază de estrogen au un risc crescut de a dezvolta cancer mamar.

De asemenea, consumul excesiv de alcool, dieta bogată în grăsimi sau fumatul cresc apariția cancerului de sân.

Simptome cancer de sân

Primul simptom al cancerului de sân este apariția nodulului, care poate fi nedureros moale sau tare.

Alte simptome ale cancerului de sân sunt:

• Umflarea parțială sau a întregului sân, fără prezența unui nodul

• Apariția aspectului de coajă de portocală care acoperă sânul

• Retracția mameloanelor

• Scurgeri la nivelul mameloanelor

• Apariția unor zone de roșeață, a crustelor sau a striațiilor la nivelul mameloanelor sau a pielii de pe sân

• Durere la nivelul sânilor sau mameloanelor

Metode de depistare a cancerului în funcție de vârstă

Depistarea precoce a cancerului poate ajuta la vindecarea completă sau la îmbunătățirea diagnosticului.

Programul de screening este recomandat atât femeilor cu vârsta peste 50 de ani, care nu prezintă factori de risc pentru a dezvolta cancer de sân, cât și femeilor care prezintă factori de risc, indiferent de vârstă.

În cazul femeilor care prezintă risc crescut pentru a dezvolta cancer de sân se recomandă următoarele teste în funcție de vârstă

La 20-30 ani:

• Autoexaminarea lunară a sânilor

• Examen clinic al sânilor o dată la 3 ani

La 30-40 ani:

• Autoexaminarea lunară a sânilor

• Examen clinic anual al sânilor

• Examen ecografic anual mamar

La 40-50 ani:

• Autoexaminarea lunară a sânilor

• Examen clinic anual al sânilor

• Mamografia bilaterală anuală (completată de ecografie mamară, dacă este necesar)

Începând cu 40 de ani se recomanda mamografia digitală.



După 50 ani:

• Autoexaminarea sânilor în fiecare lună

• Examen clinic anual al sânilor

• Mamografie bilaterala anuală (completată de ecografie mamară, dacă este necesar)

Tratament în cazul cancerului de sân

Forma de tratament diferă în funcție de stadiul cancerului. Astfel, există următoarele tipuri de tratamente:

• Tratament chirurgical (lumpectomia care include tumorectomia sau sectorectomia

• Masectomia

• Înlăturarea unui număr de ganglioni limfatici

• Îndepărtarea mai multor ganglioni limfatici

• Înlăturarea unuia sau a ambilor sâni

• Radioterapia

• Chimioterapia

• Terapia cu hormoni

• Terapia țintită

• Reconstrucția mamară

Prevenția cancerului de sân

Cea mai bună metodă de a preveni riscul de cancer de sân este prin controalele periodice.

Alte metode de prevenție includ:

• Activitate fizică de minim 30 de minute pe zi.

• Sarcina și alăptarea

• Evitarea medicamentelor hormostimulante în postmenopauză

• Includerea în alimentație a cât mai multe legume, fructe, semințe, alune și carne albă

Olivia Newton-John a murit de cancer mamar

Olivia Newton-John a murit la vârsta de 73 de ani din cauza cancerului de sân. Actrița, cunoscută pentru rolul din musicalul Grease, era implicarea în sprijinul cercetării cancerului.

Actrița s-a stins din viață, luni, pe 8 august 2022 la domicilul ei din California de Sud, înconjurată de familie și prieteni.

Văduvul John Easterling a anunțat moartea artistei pe pagina ei oficială de Facebook. De asemenea, el a cerut ca în această perioadă să fie respectată intimitatea familiei.

Actrița a fost diagnoziticată cu cancer la sân prima dată în 1992 și a reușit să învingă boala de dori ori. Dar a fost diagnosticată din nou în 2017.

Printre rolurile sale emblematice se numără cel din "Grease", în care a jucat cu John Travolta. Rolul acesta i-a adus și o nominalizare la Globurile de Aur.

Pe plan muzical, Olivia s-a remarcat cu hiturile „If Not for You", „Let Me Be There", „Physical" sau „Have You Never Been Mellow."

Printre producțiile în care a mai jucat Olivia, meționăm: „t's My Party” şi „A Few Best Men”.

Dată publicare: 09-08-2022 16:33