Orange vine cu o campanie de Black Friday care începe înaintea celorlalte campanii de sezon și se desfășoară în două etape.

Până la startul ofertelor, ai deja un motiv în plus să te înscrii pe pagina dedicată campaniei Orange. Poți afla primul când începe promoția și poți avea șansa să câștigi unul dintre premiile puse în joc.

Cum afli primul când începe Black Friday la Orange și cum poți câștiga premii

În perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2026, Orange le oferă celor interesați posibilitatea de a se înscrie online pentru a afla când sunt lansate ofertele de Black Friday. Tot ce trebuie să faci este să completezi adresa de e-mail pe pagina dedicată campaniei.

Iar dacă vrei să ai și șansa de a câștiga un premiu, mai există un pas important: completează formularul și cu numărul de telefon. Astfel, vei fi înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre premiile pregătite de Orange.

Ce poți câștiga?

2 telefoane OPPO Find X10 Pro Max ;

; 4 telefoane OPPO Find X10 ;

; 10 vouchere Huawei în valoare de 150 de euro fiecare, pe care le poți folosi pentru a cumpăra ceasuri și căști Huawei.

Cu alte cuvinte, ai ocazia să afli din timp când începe campania și, dacă îți completezi înscrierea cu numărul de telefon și acordul necesar, să intri automat în tragerea la sorți pentru premii.

Înscrierea se face online, aici.

Ce merită să pregătești înainte de Black Friday

Dacă ai în plan să profiți de reducerile din noiembrie, câteva minute de pregătire te pot ajuta să alegi mai ușor produsele potrivite și să îți gestionezi bugetul.

Stabilește ce ai nevoie cu adevărat. Poate că telefonul actual nu mai are bateria pe care o avea înainte, îți dorești un smartwatch pentru activitățile zilnice sau ai în plan să îmbunătățești echipamentele din casă. O listă cu prioritățile te ajută să urmărești ofertele relevante și să eviți cumpărăturile impulsive.

Fixează un buget înainte să înceapă promoțiile. O reducere este utilă atunci când se potrivește nevoilor tale și bugetului disponibil. Dacă ai de cumpărat mai multe produse pentru familie, stabilește din timp cât ești dispus să cheltuiești pentru fiecare categorie.

Urmărește condițiile de achiziție. Prețul unui dispozitiv nu este singurul detaliu care contează. Modalitatea de plată, eventualele beneficii suplimentare și condițiile unui abonament pot influența costul total. Verifică informațiile disponibile înainte să iei o decizie.

Gândește-te și la alternativele mai sustenabile. Dacă vrei să schimbi telefonul, merită să iei în calcul și un dispozitiv recondiționat, în funcție de buget și de ceea ce cauți.

Ce oferte pregătește Orange pentru Black Friday 2026

Pregătește-te, pentru că Orange are în plan oferte de Black Friday la telefoane, smartwatch-uri, televizoare, produse pentru Smarthome, huse, folii de protecție și alte accesorii.

Surprizele nu se opresc aici. Campania va include și reduceri la servicii de telefonie mobilă, internet și televiziune.

Vești bune sunt și pentru cei care vor să facă alegeri mai prietenoase cu bugetul și cu mediul. Oferta include și telefoane recondiționate, disponibile prin programul RE.

Black Friday Orange începe mai devreme. Ești pregătit?

Dacă ai deja o listă de cumpărături pentru această toamnă, merită să urmărești campania Orange încă de pe acum. Ai ocazia să afli primul când se lansează ofertele, iar dacă îți completezi înscrierea și cu numărul de telefon și îți dai acordul pentru contactarea în scopuri de marketing, intri automat în tragerea la sorți pentru telefoane OPPO și vouchere Huawei.

Așadar, fă-ți lista de cumpărături, stabilește-ți bugetul și pregătește-te să urmărești ofertele din noiembrie.

Înscrie-te acum pe orange.ro/castiga-premii-black-friday și pregătește-te pentru Black Friday Orange 2026!