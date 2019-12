Bebelușul care luptă pentru viața lui de un an. Cine e medicul care îi alină suferința

"Îngrijește fiecare copil, de parcă ar fi al tău!". Este filosofia după care medicul Cătălin Cîrstoveanu conduce secţia de terapie intensivă pentru nou născuţi de la spitalul Marie Curie.

Acolo, ajung cazurile cele mai grave, din toată ţara. Cum nu sunt puţine este nevoie de paturi suplimentare. Din fericire, până la sfârşitul anului, firmele pot dona 20 la sută din impozitul pe profit, datorat statului către această cauză.

David este veteranul secţiei de terapie intensivă pentru nou născuţi de la spitalul Marie Curie. A ajuns aici în primele săptămâni de viaţă, în urmă cu un an şi o lună. Pruncul, născut prematur, a cântărit doar un kilogram două sute, iar trupul firav a fost la un pas să cedeze încă din primele minute.

Ana Maria, mama lui David: "Timpul trecea noi nu aveam niciun răspuns şi nu mergeam deloc în direcţia cea bună. Cu cât încercam să îl intubăm sau să facem ceva nu mergeam au început problemele, septicimie, i se mărea ficatul, i se mărea splina".

Copleşiţi de durere, fără un diagnostic pentru suferinţa fiului lor şi, nu în ultimul rând, convinşi că sistemul medical românesc îi refuza lui David dreptul la viaţă, părinţii au căutat sprijin şi ajutor în doctorul Cătălin Cîrstoveanu, şeful secţiei de terapie intensivă. La 14 zile, David a fost transferat la Marie Curie.

Ana Maria, mama lui David: "Prima mea interacţiune cu domnul doctor a fost şi cu secţia asta, am crezut că este ireal, era aşa că o navetă spaţială."

Suferinţa micuţului este genetică, dar a primit un nume abia în septembrie anul acesta, la aproape un an de la naştere.

Ana Maria, mama lui David: "Cred că toate analizele genetice ne-au costat undeva la 7.000 de euro, pe care statul nu ţi-i decontează. Au trebuit făcute la o clinică din afară. Şi, din ultima analiză, am avut diagnosticul - sindrom Cockayne, singurul din ţară, singurul din Europa de S-E şi noi părinţii suntem purtătorii genei".

Cătălin Cîrstoveanu: "Când nu ştiu diagnosticul, am o problemă şi părinţii au o problemă. Nu ne place să îi trimitem acasă cu mare tristate: copilul meu a murit, dar de ce a murit?"

Ana Maria, mama lui David: "Din păcate, nu putem să facem nimic, nu există tratament pentru asta. Cumva, ce putem face noi pentru David este să îi fie mai uşoară perioadă".

Durerile pe care trebuie să le îndure pruncul sunt prea mult chiar şi pentru un adult… Mama este convinsă că în niciun alt spital din ţară, suferinţa lui David nu ar fi fost tratată cu atâta grijă şi atenţie, ca aici.

Cătălin Cîrstoveanu: "Mi-am zis cum mi-ar place mie să mă îngrijească sau pe copilul meu? Mi-ar plăcea să se poarte blând cu el, să nu se lase până nu găseşte diagnosticul".

Înainte de David, Ana Maria a pierdut două sarcini şi în ciuda investigaţiilor amănunţite - inclusiv un RMN cerebral făcut pruncului pe când încă era în burtă - medicii i-au zis că totul este în regulă. Asta i-a dat curaj să încerce şi a treia oară. Aşa a apărut David.

Reporter: "Cum a fost doctorul Cirstoveanu pentru voi? "

Ana Maria, mama lui David: "Dacă nu era dumnealui, nu mai ajungeam aici. Dacă nu auzea povestea şi nu înţelegea cât de important este ca David să vină aici, nu îl mai aveam în momentul de fată. Nu mai aveam un diagnostic, nu ştiam ce să facem mai departe cu viitorul nostru. Cum ar fi fost să îl pierdem pe David, să nu ştim nimic, ce făceam pe viitor?"

Medicul Cătălin Cîrstoveanu vrea ca fiecare prunc să aibă o şansă şi fiecare familie, un răspuns. Deocamdată 40 la sută dintre copiii care se nasc cu probleme critice nu sunt trataţi pentru că nu sunt paturi suficiente.

Crunt este că unii se sting în timp ce aşteaptă eliberarea unui loc la secţia de terapia intensivă. Opt şi-au pierdut viaţa, în ultimele luni. Acum, alţi 11 copii în stare critică sunt pe lista de aşteptare.

Cătălin Cîrstoveanu: "Am pierdut şi noi un copilaş, era al treilea, era într-o lună mare. Cu timpul am aflat că ei sunt undeva bine, dar ştii de unde am aflat? Tot de la Dumnezeu am aflat, din cuvântul Lui. Ori lucrul ăstam, după ce pierdem o bătălie, şi noi, după ce părinţii pierd ceea ce le e mai drag. Este cel mai grav lucru care se poate întâmpla pe Pământ. Cu ei dintre ei, care au timp şi îi văd că pot să vorbesc, le spun lucrul ăsta, că ei sunt într-un loc bun".

Pentru cât mai puţine bătălii pierdute, medicul Cîrstoveanu lupta pentru extinderea secţiei de terapie intensivă cu încă 20 de paturi. Înseamnă 200 de prunci trataţi, în plus, în fiecare an. E nevoie însă de ajutor pentru a aduna toţi banii. Vorbim de 3,6 milioane de euro. 1,5 milioane de euro s-au strâns deja.

Cu un sms la 8844 cu mesajul BINE puteţi dona 2 euro pe lună. Iar acum, la sfârşit de an, firmele din România pot direcţiona 20 la sută din impozitul pe profit către Fundaţia pentru Copiii României de pe lângă spitalul Marie Curie, cu menţiunea ca suma va fi folosită pentru Secţia de Terapie Intensivă Nou Născuţi. Împreună, putem reuşi.