Avertismentul medicilor că valul 3 este mai agresiv se adeverește. S-a înregistrat cel mai mare număr de decese din acest an

Din nefericire, avertismentul medicilor că valul trei este mai agresiv decât precedentele se adeverește.

Marți, România a înregistrat cel mai mare număr de decese din acest an, iar presiunea exercitată asupra secțiilor de terapie intensivă rămâne uriașă. Incidența celor infectați, raportată la mia de locuitori, crește, de asemenea, în Capitală, până aproape de 7.

196 de români au murit de COVID, față de 120, cu 24 de ore în urmă, ceea ce înseamnă o creștere cu 61%. Precedentul record negru se înregistrase la sfârșitul valului 2, pe 8 decembrie, când 213 oameni au fost răpuși de virus.

Din cele aproape 1.600 de paturi ATI destinate bolnavilor de COVID sunt ocupate acum 1.466, în scădere față de cifra precedentă, de 1.478, așadar încărcarea la terapie intensivă rămâne la nivel maxim. Datele de acum bat de departe recordul negativ de internați la ATI, în valul 2, când pe 11 decembrie erau 1.291 de bolnavi.

Medicii infecționiști au spus, de altfel, că noua tulpină este mai contagioasă și mai periculoasă și asta se regăsește în incidența cazurilor la mia de locuitori. Bucureștiul are o incidență de aproape 7 la mie și ne aflăm încă sub pragul de 7,5, la care restricțiile de circulație și cumpărături s-ar aplica șapte zile din șapte și nu doar în weekend. Pe lângă București, care a înregistrat 1.685 de cazuri noi, cele mai multe, Clujul are 385 de cazuri în plus, iar Ilfovul, 340.