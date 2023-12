Avertisment al medicilor: Camerele de gardă ale spitalelor din țară sunt pline. „Timpul mediu de așteptare este 3-4 ore”

Vremea caldă, dar și întâlnirile care au loc în perioada sărbătorilor, vizitele în spații închise, de multe ori neaerisite, contribuie la răspândirea virusurilor, prin urmare medicii se așteaptă ca numărul pacienților să crească.

La Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului din Capitală, aproape opt din 10 copii vin cu febră, tuse și chiar probleme de respirație. Testele rapide confirmă zeci de cazuri de gripă în fiecare zi.

Mamă: „De trei zile are febră, îi curge nasul, tușește până vomită”.

Mamă: „Are și un istoric cu un streptococ. Am fost internați și acum iar febră mare pe care nu am reușit să o stăpânim acasă și cu durere foarte mare în gât”.

Pentru a evita cozile imense și a nu expune copiii altor pericole, medicii atrag atenția să fie aduși la camera de gardă doar atunci când este cazul.

Mihai Craiu, medic primar pediatrie INSMC: „Unui copil care are manifestări de boală acută, câtă vreme intrările sunt mai mari decât ieșirile, nu e de venit la spital. Pentru că timpul mediu de așteptare este undeva către 3-4 ore, chiar și pentru afecțiunile realmente zgomotoase. Al doilea lucru pe care poate să îl facă este să nu trateze singuri cu antibiotice. Pentru că imensa majoritate sunt date de virusuri. Ar ajuta lichidele multe, ar ajuta o doctorie care să scadă temperatura, desfundatul nasului și, în cazul în care apare respirație dificilă sau deshidratare, da, trebuie mers la spital”.

Mulți copii bolnavi ajung și în camerele de gardă ale spitalelor din țară.

Viorel Enache, medic la Spitalul de Pediatrie Pitești: „În intervalul de timp cuprins cu sărbătorile a crescut adresabilitatea cu până la 50%, mai ales în ceea ce privește virozele respiratorii. Reușim noi să identificăm, pe teste rapide, gripă”.

La adulți, aceeași situație.

Pacient: „De săptămâna trecută am făcut febră, am făcut tensiune mare, am anunțat salvarea, m-a luat cu frisoane. Mi-au făcut radiografie și să vedem acum cum o ieși”.

Bărbat: „După soție m-au luat și pe mine simptomele, tot cu răceală, cu temperatură”.

Cei care vor să evite unitățile de primiri urgențe, dar au nevoie de o consultație medicală, cer părerea specialiștilor online. Discuția cu medicul durează în jur de 15 minute și este contra cost, ori prin abonament.

Corina Ban, medic primar medicină generală Clinica Viruală: „În urma consultației se întocmește raportul medical, este în format electronic. Dacă reiese un tratament medicamentos, tot electronic se întocmește o rețetă pe care paicentul o poate descărca și se poate duce cu ea la farmacie”.

Atunci când situația este gravă, medicii din clinicile virtuale trimit pacienții la spital.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 29-12-2023 19:10