Tragedie evitată de vecini, într-un incendiu din Cluj-Napoca. Un bărbat a fost resuscitat, iar mama imobilizată, evacuată

Întreaga scară a blocului a fost invadată de fum, iar vecinii sunt cei care au dat alarma! Datorită lor și intervenției prompte a pompierilor și a medicilor, victimele au supraviețuit.

Flăcările au izbucnit după ora 11 seara, în apartamentul în care se aflau fiul și mama lui. Pe holul blocului, dar și în celelalte locuințe, a început imediat să intre fumul, iar vecinii s-au alarmat.

Vecin: „Pe lângă ușă a început să-mi intre fum. Am pus cârpe, ce am putut. Într-un sfert de oră mi-am luat soția și am plecat. Nu puteai suporta mirosul.”

Bărbatul a fost găsit inconștient în apartament și, pentru că a intrat în stop cardio-respirator, paramedicii l-au resuscitat și l-au stabilizat. Mama lui era bolnavă la pat, așa că pompierii au evacuat-o.

Vecină: „Am simțit numai fum. Am auzit zgomote, alergând. Și un fum în care nu am mai putut să respirăm. Am deschis geamurile, ne-au rugat de la pompieri să stăm înăuntru. Nu am mai putut să respir. Băiatul era portar nu știu unde, mergea la lucru. Ea era acasă, casnică.”

Bărbat: „Din panică, a fost ușa deschisă și cam până la nivelul ăsta era fum. Au stat și l-au resuscitat aici, cred că în jur de o oră.”

După primele cercetări, flăcările ar fi izbucnit de la mai multe cabluri.

Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj: „Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei improvizații electrice.”

Cei doi, mamă și fiu, au rămas sub supraveghere în spital, după ce s-au intoxicat cu fum.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 29-12-2023 12:59