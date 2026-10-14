S-a folosit de o poveste ca să îl convingă să îi încredințeze cardul. Un vecin a descoperit totul și a mers la poliție.

Femeia lucra ca îngrijitoare pentru bătrânul care avea numeroase probleme de sănătate. Omul a crezut că aceasta este de bună-credință în momentul în care ea i-a mărturisit că trece printr-o perioadă dificilă.

Potrivit anchetatorilor, îngrijitoarea l-ar fi păcălit că i-a decedat tatăl și are nevoie urgent de 4.000 de lei pentru înmormântare. Bătrânului i s-ar fi făcut milă și i-ar fi înmânat cardul bancar pentru că nu ar fi avut numerar în casă.

Un vecin și-a dat seama de escrocheria femeii și a anunțat poliția

În schimb, femeia ar fi făcut în total 139 de tranzacții, în valoare de peste 10.000 de lei, fără ca pensionarul să aibă habar de acest lucru. Aceasta ar fi dat diverse comenzi online, printre care și pentru haine.

Un vecin care era mai apropiat de bătrân a suspectat prima dată că ceva este în neregulă, după ce a vorbit cu acesta. El a fost și primul care a anunțat poliția.

Femeia a fost reținută și acum este cercetată pentru înșelăciune și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.