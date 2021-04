Voiculescu: Există diferenţe între numerele raportate şi cele reale privind decesele asociate Covid-19

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a avut vineri dimineață prima reacție după demiterea sa de miercuri.

Voiculescu a transmis că există „diferențe fundamentale” între numărul deceselor raportate în bilanțul zilnic și cele reale.

De asemenea, fostul ministru al Sănătății consideră că Unifarm este „unul dintre cele mai mari jafuri ale pandemiei”.

Voiculescu i-a cerut prim-ministrului Florin Cîţu să preia aceste probleme şi să revadă raportarea deceselor din spitalele COVID.

„Avem un ministru al Sănătăţii, care nu ştiu cat timp are, dar sunt câteva lucruri la care lucram, respectiv investigam. O să îl rog pe domnul ministru interimar, care ocupă de asemenea funcţia de prim ministru, să revadă metodologia făcută sub conducerea partidului dumisale anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitalele COVID-19. N-aş vrea să arunc cu numere, pentru că nu am reuşit să documentăm acest lucru, dar investigaţia noastră arată că există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale”, a declarat Voiculescu într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Fostul ministru a făcut totodată un apel către premier să urmărească situaţia Unifarm.

"De asemenea, dacă tot avem un ministru interimar, care cunoaşte istoria anului trecut, o rugăminte care e în interes public e să urmărim care este situaţia Unifarm. (...) E una dintre companiile în pericol de dispariţie ale statului român, este unul dintre marile jafuri ale pandemiei, cel mai mare cu siguranţă. Ar fi bine dacă în acest interimat aceste două lucruri ar fi clarificate, mai ales că sunt legate direct de partidul care l-a susţinut şi îl susţine pe domnul premier", a adăugat Vlad Voiculescu.