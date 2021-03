Vlad Voiculescu, despre cei 21 de consilieri ai săi: ”Este o minciună gogonată tipică PSD”

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a postat un mesaj pe Facebook în care răspunde acuzațiilor lansate de către PSD, care a susținut că el are 21 de consilieri, astfel că ”este plătit ca să nu facă nimic”.

Astfel, Voiculescu a fost întrebat, vineri, în şedinţa Comisiilor reunite de buget-finanţe din Parlament, dacă are studii superioare, câţi consilieri sunt la minister şi dacă are secretară.

Ministrul a răspuns, explicând faptul că are doar 8 consilieri care sunt plătiți de la bugetul de stat, conform legii, restul având aceste funcții în mod ”onorific”.

"Mă bucur că m-aţi întrebat despre cei 21 de consilieri pe care spuneţi că îi am, pentru că asta este o minciună gogonată tipică PSD. Am auzit-o în 2016, acum din nou. Există opt consilieri ai ministrului Sănătăţii, nu a modificat nimeni hotărârea de guvern care spune foarte clar că sunt opt consilieri ai ministrului Sănătăţii. Restul sunt consilieri onorifici. Pot să am 2.000. Una este consilier onorific, adică cineva care eventual poate să vină la Ministerul Sănătăţii şi să facă acolo voluntariat, alta sunt funcţiile plătite. (...) Ministrul Sănătăţii are opt consilieri, la fel cum a avut fiecare ministru de până acum. Aţi mai minţit cu ceva, cu delegarea atribuţiilor. Fie nu ştiţi cum este să fii ministru sau să ai orice funcţie importantă când trebuie să delegi şi dacă eşti într-o funcţie de demnitate publică atunci evident delegi. (...) Vorbiţi despre şofer - nu am niciun şofer angajat special pentru mine. Vorbiţi despre secretară - evident că există o secretară a ministrului Sănătăţii", a susţinut Vlad Voiculescu.

Reacția sa vine și ca urmare a unui atac politic lansat de către PSD, care a scris pe Facebook că ministrul Sănătății are 21 de consilier, astfel că Vlad Voiculescu este plătit ca să ”nu facă nimic”.

„Spun că nu au bani pentru a mări alocaţiile sau pentru a creşte veniturile românilor, însă au bani pentru a plăti oameni care să-şi delege atribuţiile, pentru a-i plăti să facă... nimic! 21 de consilieri, un director de cabinet, 5 secretari de stat, un secretar general, 2 secretari general adjuncţi, o secretară şi un şofer” - au scris pe rețeaua de socializare cei de la PSD.