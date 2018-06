Simpatizanți PSD, întrebați cu ce s-au pregătit pentru miting: Ouă, ha ha, prezervative

Simpatizanții PSD din Galați, care urmau să plece la București pentru a participa la mitingul partidului, s-au arătat nervoși din cauza întrebărilor jurnalistului PRO TV, care a vrut să știe pentru ce vor protesta în Piața Victoriei.

Aflați într-un autocar, sâmbătă dimineață, chiar înainte să plece la drum, simpatizanții PSD au răspuns în doi peri, iritați și vizibil deranjați de faptul că sunt filmați.

Unii dintre ei au spus, batjocoritor, că merg ”la mall” la București, în timp ce alții au susținut că se duc ”la Halep, la Paris”.

Întrebat de jurnalist ce susține la acest miting PSD din Piața Victoriei, un simpatizant al partidului a spus că susține ”totul”, în timp ce altul a strigat că s-a pregătit cu ... prezervative.

Discuțiile dintre reporter și simpatizanții PSD:

Reporter: Pentru ce mergeți la București? Ce susțineți?

Simpatizant PSD: Totul.

Reporter: Totul, ce anume?

Simpatizant PSD: Ce-i mai bine.

Pro TV

Reporter: V-ați pregătit un pachețel, că o să fie o zi lungă. V-ați luat ceva la dumneavoastră?

Simpatizant PSD: Avem de unde să mâncăm.

Reporter: Unde mergeți?

Simpatizant PSD: La plimbare.

Reporter: Unde anume?

Simpatizant PSD: La mall. Hi hi hi.

Pro TV

Reporter: Am înțeles că vă duceți la miting la București.

Simpatizant PSD: Nu, la mall. O să văd eu ce. Unde ajung.

Reporter: V-ați luat un pachețel la dumneavoastră?

Simpatizant PSD: Bineînțeles, ia uite ce e sus acolo. (”Prezervative”, strigă un alt simpatizant PSD).

Reporter: Ce aveți?

Simpatizant PSD: Mâncare, ce să avem? Vreți să vă dau și dumneavoastră? Ouă, dacă vreți .. Ha ha. Fierte. Le-a fiert nevastă-mea, serios.

Reporter: Ne spuneți și nouă unde mergeți?

Simpatizant PSD: La Halep, la Paris.

Simpatizant PSD: Sunteți chiar răi, invadezi, de-acuma, frate. Vi s-a spus, o dată, de două ori ..

Un miting PSD ”împotriva abuzurilor”, la care sunt aşteptate sute de mii persoane, are loc sâmbătă, de la ora 20:00, în Piaţa Victoriei.

Peste 200.000 de oameni sunt aşteptaţi sâmbătă la mitingul PSD din Piaţa Victoriei, care se va desfăşura sub sloganul ”Vrem prosperitate, NU Securitate!”, iar filialele partidului au primit instrucţiuni ca participanţii - care sunt aduşi din toată ţara - să vină îmbrăcaţi în bluze albe sau în costume populare, să aibă steguleţe tricolore, să poarte în piept un autocolant cu logo-ul partidului şi să aibă la ei lanterne mici sau telefoane mobile cu blitz.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!