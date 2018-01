Viorica Dăncilă: ”Decât să critici, eu cred că este bine să vii cu soluții”

Premierul desemnat Viorica Dăncilă a răspuns unei întrebări, venită din partea unui jurnalist, care a vrut să știe ce calități consideră că are pentru a ocupa funcția de șef al Guvernului.

Dăncilă a spus că, în primul rând, una dintre calitățile sale este că știe să adopte o ”altă abordare”, una ”constructivă”, și că nu vede numai critica din partea cuiva, ”văd și faptul de a veni cu soluții”.

De asemenea, premierul desemnat a subliniat faptul că ”decât să critici eu cred că este bine să vii cu soluții pentru probleme foarte importante.”

În opinia sa, ”proiectele care sunt importante pentru țară trebuiesc abordate de către toți, pentru că nu privesc doar o parte a românilor și îi privesc pe toți.”

Declarația integrală a premierului desemnat Viorica Dăncilă, după ce a fost întrebată ce calități o recomandă pentru funcția de șef al Guvernului:

”În primul rând, o altă abordare. O abordare bazată pe dialog, o abordare constructivă, faptul că știu să lucrez cu instituțiile europene, știu modul de lucru al instituțiilor europene, faptul că de la 1 ianuarie voi lua președinția Consiliului Uniunii Europene și este important să avem o prestație foarte bună în cadrul acestui forum. Cred că faptul că am o experiență, atât politică, am experința celor 9 ani în Parlamentul European. Am condus delegația europarlamentarilor români în grupul socialiștilor și democraților europeni.

Am o experiență în ceea ce privește abordarea, aș spune, cum am spus întâi, constructivă, în sensul că nu văd numai critica din partea cuiva, văd și faptul de a veni cu soluții.

Am lucrat foarte bine și cred că acesta ar trebui să fie modul de lucru din România, colegi din multe grupuri politice, și cred că proiectele care sunt importante pentru țară trebuiesc abordate de către toți, pentru că nu privesc doar o parte a românilor și îi privesc pe toți.

Eu cred că modul de abordare din Parlamentul European ar trebui implementat și aici și decât să critici, eu cred că este bine să vii cu soluții pentru probleme foarte importante” - a spus Viorica Dăncilă.