Rareș Bogdan spune că nu a auzit de numele lui Cătălin Cârstoiu, posibil candidat la Capitală: Am crezut ca e Cristoiu!

Într-o discușie cu jurnaliștii, luni, la prânz, liberalul a mărturisit că, inițial, a crezit ca este vorba despre jurnalistul Ion Cristoiu și că a vrut să-l sune ca să se convingă de veridicitatea informației.

De fapt, este vorba despre medicul Cătălin Cârstoiu, manager al Spitalului universitar din Capitală, despre care surse politice spun că ar putea intra în cursa pentru Primăria Bucureștiului.

”Am vrut să-l sun pe maestrul Cristoiu, cu care am făcut vreo 3 ani emisiuni și căreia îi urmăresc cu mare drag aparițiile TV și blogul , zic, maestre, ce faci? Candidezi?

Eu nu-l cunosc pe domnul acesta. Am primit numele lui de vreo 80-90 de ori în câteva ore, de la diverși... colegi, jurnaliști sau colegi din partid, care mă întreabă, domnule, mergeți cu Cristoiu? Nu, domnule CGârstoiu, nu-i Cristoiu, păi știți că-i doctor. Domnule, n-am probleme. Ce face el? E doctor de dinți? Nu de dinți, de genunchi!”

”Acuma, noi v-am spus că am testat Ionuț Lupescu, am testat Sebastian Burduja și opțiunea mea, am spus-o și o repet, este că Sebastian Burduja ar fi soluția optimă, având în vedere că ar da un nou plus, ar veni cu un băiat studios, un băiat cu care vine cu o altă energie. ” - a spus Rareș Bogdan.

