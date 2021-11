Vasile Dîncu e cel mai bogat ministru din guvernul Ciucă. Ce avere are premierul

Chiar dacă unii sunt pentru prima dată în funcție, iar alții au trecut și prin alte guverne, miniștrii cabinetului Ciucă au un lucru în comun: niciunul nu este multimilionar, cel puțin pe hârtie.

Ba chiar au apelat la credite ipotecare sau de nevoi personale. De departe, cei mai mulți bani în conturi, îi are noul ministru al Apărării, Vasile Dîncu.

Premierul Nicolae Ciucă are doar o casă de locuit, terenul din jurul ei, o mașină nouă și una veche. Urmașul lui la Apărare, sociolog de meserie, Vasile Dîncu a investit în artă. Social democratul are tablouri, sculpturi, gravuri, monede și timbre vechi - în valoare de 45.000 de euro. Dîncu deține un apartament, o casă și o mașină și are în conturi cea mai mare suma dintre toți miniștrii: peste jumătate de milion de euro.

Cu o familie care are afaceri inlusiv cu statul, Dan Vîlceanu a învățat și el să facă investiții. Deține titluri de stat de peste 730.000 de lei, patru terenuri, cel mai mare având o suprafață de peste 21 de mii de metri pătrați, dar și trei imobile, în Gorj și în Timiș. La polul opus, noul ministru al Finanțelor, Adrian Caciu, are doar o locuință, două terenuri și o mașină luată în leasing. Ba chiar are și o descoperire de card de peste 13.000 lei.

Adrian Caciu, ministrul Finanțelor Publice: ”Eu nu sunt politician. Având în vedere salariile, nu au fost bani pt achiziționare directă".

Reporter: "Ca ministru, o să aveți un salariu mai bun astfel încât să nu mai ajungeți la credite?".

Adrian Caciu, ministrul Finanțelor Publice: "Nu. Funcția de demnitate publică e funcție de asumare și nu mi periclitează veniturile familiei".

La împrumuturi a apelat și ministrul de interne, Lucian Bode. Liderul PNL are două credite ipotecare de 75.000 euro, unul de nevoi personale de aproape 15.000 de lei și o descoperire de card de 20.000 de lei. Noul său coleg de la Ministerul Muncii, Marius Budai, și-a luat chiar locuință prin Programul Prima Casă, potrivit declarației de avere.

Marius Budai, ministrul Muncii: ”Sunt un om obișnuit, care am avut un serviciu, două, trei, patru, cinci de-a lungul timpului. Nu sunt afacerist sau un om cu bani. Când mi-am permis să mi fac un credit, mi am făcut un credit. Nu puteam strânge bani dintr-o dată să achiziționăm cu banii cash”.

Devenita Ministru al Familiei și al egalității de șanse, Gabriela Firea se poate lăuda că nu o duce greu deloc. Împreună cu soțul său, Florin Pandele, deține patru terenuri și o casă generoasă, dar și un mare cufăr cu bijuterii. A reușit să adune cercei, inele, coliere, pandantive și ceasuri de 130.000 de euro. La acestea, se adaugă și obiecte de artă de 110.000 de euro. Cu suficiente resurse financiare, Gabriela Firea a dat și câteva zeci de mii de euro cu împrumut.