Varujan Vosganian, în dispută cu USR: ”Nu mai suport! Vă previn că nu mai vin în Camera”

Deputatul ALDE Varujan Vosganian a cerut luni în plen sesizarea conducerii Camerei Deputaţilor, după ce un deputat de la USR a făcut un gest care l-a jignit, subliniind că el nu mai vine în Cameră dacă se tolerează astfel de lucruri.

"Eu suport de aproape doi ani o atmosferă incalificabilă în Parlament. Astăzi un coleg de la USR a făcut un gest impardonabil. Domnule preşedinte, vă rog foarte mult convocaţi instanţele acestei Camere, pentru că acest domn trebuie să suporte consecinţa gestului lui. Eu nu mai suport! Eu vă previn că nu mai vin în Camera Deputaţilor dacă se tolerează astfel de gesturi. (...) Noi nu mai trebuie să tolerăm aşa ceva. Nu mai trebuie să acceptăm să fim jigniţi în permanenţă în numele aşa-zisei libertăţi a cuvântului", a afirmat Varujan Vosganian, în plenul Camerei Deputaţilor, la sesiunea de vot final.

Preşedintele de şedinţă, Gabriel Vlase, i-a răspuns că trebuie să facă sesizare la Biroul Permanent. "Faceţi sesizare la Biroul Permanent şi vom vedea ce situaţie a fost, că nu ştiu", a spus Vlase.

La scurt timp, liderul USR, deputatul Dan Barna, şi-a cerut scuze pentru gestul colegului său. "În numele USR, ne asumăm şi îmi cer scuze pentru gestul colegului meu", a afirmat Barna.

După şedinţa de plen, Barna a oferit explicaţii privind această situaţie. "Eu îmi notam intervenţia de final, explicarea votului, nu am observat ce s-a întâmplat. Am văzut că este o rumoare, mi s-a spus că ar fi fost nişte gesturi, mi-am cerut scuze, ca să închidem, pentru că este un subiect profund marginal. Adică România primeşte astfel de gesturi de la PSD-ALDE în fiecare zi, de un an şi jumătate. Nu vreau să intrăm în logica unui gest la nervi după o şedinţă în care abuzurile au curs gârlă. Mi-am cerut scuze, am închis subiectul", a precizat Barna.

Deputatul USR Cristian Ghinea a făcut, în timpul şedinţei de plen de vot final, un gest obscen.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer