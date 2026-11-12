Asociaţia Women for a Better Society (WBS), alături de deputatul Oana Matache, a anunţat demararea unei campanii de prevenire a vapatului şi a consumului de energizante în rândul minorilor, care se va derula sub denumirea "Alegeri pentru viaţa ta". Iniţiativa propune dialoguri cu elevii şcolilor şi liceelor din judeţ, cu scopul de a-i informa despre cum se pot proteja sau cum pot renunţa la obiceiurile care le pot afecta sănătatea şi dezvoltarea.

"Sunt foarte puţine campanii în rândul tinerilor, din păcate şi în rândul copiilor consumatori de energizante şi ţigări electronice de tip vaping, vorbim de copii sub 12 ani. Peste tot, pe stradă, pe lângă şcoli, dar şi în şcoli, în curţile şcolilor, în parcuri, sunt copii şi adolescenţi care fie au aceste ţigări electronice în mână, fie au energizante. Aproape nimeni nu le vorbeşte despre aceste riscuri. Din păcate, cunosc şi părinţi care le permit copiilor lor să vapeze, considerând că este mai bine să vapeze, decât să fumeze, dar nu cunosc riscurile asupra sănătăţii pe care aceste produse le au. Ne-am gândit că cel mai util este ca medici care se întâlnesc aproape zilnic cu cazuri de copii, de adolescenţi, adulţi care vin cu tot felul de simptome la Urgenţe cauzate de consumul acestor produse, să le explice, fără să îi moralizeze, despre riscurile pe care le au aceste produse", a declarat, pentru AGERPRES, Oana Matache.

Rezultatele campaniei de prevenire se vor concretiza într-o propunere legislativă care să reducă riscurile la care se expun tinerii consumatori de ţigări electronice şi băuturi energizante.

"Totodată, alături de partenerii mei de proiect, am vrea să începem o iniţiativă legislativă, să înăsprim condiţiile în care se comercializează aceste produse. Ele ar trebui să fie interzise consumului, eu aş propune până la 21 de ani. Ştiu că îmi atrag foarte multă antipatie, dar vreau să fie interzis vapatul în spaţiile închise. Nu se mai fumează, dar se vapează peste tot, ceea ce iarăşi le transmite copiilor şi tinerilor, indirect, mesajul 'e ok'. Nu se mai fumează, dar de vapat, se vapează peste tot, în instituţii, în restaurante, peste tot", a mai precizat parlamentarul.

La întâlniri, elevii vor putea pune întrebări despre vapat, despre consumul de băuturi energizante şi vor afla de la specialişti unde pot cere sprijin.

"Cât de uşor îi este unui copil să spună 'nu', când prietenii îi întind o ţigară electronică? Şi cui îi spune dacă a început deja să vapeze şi vrea să se oprească? Cu astfel de întrebări vom merge în şcoli şi licee. Vom vorbi deschis cu elevii şi vom continua discuţiile în transmisiuni live. Le invit pe mame să fie alături de noi. Ele ne pot spune ce întrebări aud acasă şi de ce sprijin au nevoie ca să poată purta aceste discuţii cu copiii lor. Vom avea în vedere şi o iniţiativă legislativă. Vrem să vedem, împreună cu specialiştii, ce măsuri ar proteja mai bine copiii", a transmis, prin intermediul unui comunicat, preşedintele WBS, Ana Maria Pătru.

Prima întâlnire cu elevii se va desfăşura pe 17 noiembrie la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din municipiul Buzău.