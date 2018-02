Un primar PSD critică Legea salarizării: ”Manipularea maselor e tot mai aproape de perfecțiune”

Primarul PSD al comunei constănțene Peștera, Marius Liviu Petre, critică modificările aduse Codului Fiscal, care au provocat scăderi salariale pentru zeci de mii de români.

Edilul a scris pe pagina lui de Facebook despre ”efectul de seră” al ”creșterilor” salariale.

Primarul constată că ”o majorare de 25% din programul guvernamental se transformă într-o diminuare de 20 de procente”.

”E minunat că s-au corectat dezechilibre. Și chiar daca cei afectați sunt doar 3%, așa cum se anunță oficial, pentru aceștia sunt sume care chiar contează. Sume care fac diferența dintre a-și mai trimite copiii la școală sau nu, dintre a-și mai asigura medicamentele sau nu, dintre a mai avea ce pune pe masă, etc., etc., etc. Avem în schimb creșteri salariale pentru primari (doar un exemplu). Nu am evoluat prea mult de la privilegiile de castă din secolele trecute, doar manipularea maselor e tot mai aproape de perfecțiune”, a scris pe Facebook primarul social-democrat din comuna Peștera.

Mesajul integral al primarului:

"Efectul de seră" al "creșterilor" salariale.... Sau cum o majorare de 25% din programul guvernamental se transformă într-o diminuare de 20 de procente. Studii de caz:

- femeie de serviciu, jumătate de normă, școală din mediul rural, salariu decembrie 2017 = 566 lei net, salariu ianuarie 2018 = 373 net;

- muncitor de întreținere cu atribuții de fochist, școală din mediul rural, salariu decembrie 2017 = 691 lei net, salariu ianuarie 2018 = 554 lei net.

Explicații oficiale, venite chiar din partea doamnei ministru:

- doar 3% dintre bugetari au salarii mai mici, în mare parte demnitari;

- era necesar "sa corectam aceste dezechilibre";

- "Este bine pentru cei care sunt la part-time să plătească contribuţiile la nivelul salariului minim pe economie pentru că vor beneficia de drepturi la pensie şi la o asigurare medicală. Până acum, toţi cei care lucrau până acum pe 2 ore, pe 4 ore mergeau pe pensia minimă pe economie, care era de fapt completată de statul român. În mod normal, în sistemul bugetar, nu trebuie să avem angajaţi part-time. Aşa cum este vorba despre femei de serviciu, de exemplu, din unele unităţi şcolare. I-am rugat pe cei de la ministerul Educaţiei să completeze aceste norme în sensul că o femeie de serviciu să aibă o normă întregă, fie că se completează ea şi la alte şcoli".

Prin urmare, mii de salariați cu venituri diminuate, care și așa erau mai mult decât modeste, vor aștepta că "rugămințile" ministrului Muncii să fie transpuse în practică de ministrul Educației. Și asta în condițiile în care oricum unitățile școlare nu își pot acoperi costurile anuale pentru a subzista, "grație" găselniței numită "cost per-elev", iar ministerul cere imperativ reduceri de norme, fie didactice, fie nedidactice. Cat despre aberatia cu completarea in alte școli, să ne gândim cum ar putea o femeie de serviciu sa presteze intr-o grădiniță și într-o școală primară sau o alta grădiniță, aflată la distanță de "n" kilometri, si care evident își desfășoară activitatea în același interval orar... Dar, e minunat că "s-au corectat dezechilibre".

Și chiar daca cei afectați sunt "doar" 3%, așa cum se anunță oficial, pentru aceștia sunt sume care chiar contează. Sume care fac diferența dintre a-și mai trimite copiii la școală sau nu, dintre a-și mai asigura medicamentele sau nu, dintre a mai avea ce pune pe masă, etc., etc., etc. Avem în schimb creșteri salariale pentru primari (doar un exemplu). Nu am evoluat prea mult de la privilegiile de castă din secolele trecute, doar manipularea maselor e tot mai aproape de perfecțiune.

