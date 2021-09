Un europarlamentar USR îi cere lui Cîțu să activeze Mecanismul de Protecţie Civilă pentru spitale

Agerpres

Europarlamentarul Ramona Strugariu (USR PLUS) îi cere premierului Florin Cîţu să activeze Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene şi să solicite medici, paturi ATI, medicamente şi echipamente, pentru tratarea cazurilor de COVID-19..

"Stimate domnule premier Florin Cîţu, stimate domnule ministru Lucian Bode, stimate domnule ministru interimar Cseke Attila, activaţi Mecanismul de Protecţie Civilă pentru spitale, acum. Lăsaţi (...) orice dileme politice şi o faceţi acum, exact aşa cum a făcut Lombardia în plină criză. Putem să îl activăm în 24 h, cereţi medici, paturi ATI, medicamente, echipamente, spitale mobile. Sunt refuzaţi la ATI copii de 2 luni. Primesc informaţii că medici şi oameni laolaltă sunt pur şi simplu disperaţi. Vor muri pe capete, acasă", a scris Ramona Strugariu, miercuri, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că va transmite scrisori oficiale în acest sens şi către cabinetele premierului şi ale miniştrilor menţionaţi.

"Merită să ştim, apoi, şi câte cazuri aţi raportat vs cele reale, ca să se poată desfăşura congresul PNL - câte alocate, câte nu etc - dar prima şi prima oară faceţi asta, urgent. Am în redactare scrisori oficiale către cabinetele dumneavoastră, cu această solicitare. Ajung astăzi, să nu spuneţi că nu le-aţi primit. Pur şi simplu nu mai e niciun minut de pierdut, vă rog să faceţi asta, acum", a precizat europarlamentarul USR PLUS.

În urmă cu două zile, premierul Florin Cîțu a fost întrebat dacă nu cumva România ar trebui să ceară ajutor internațional din cauza numărului mare de cazuri de infectări cu Covid-19:

Reporter: Poate România să ceară sprijin internațional pentru transportarea pacienților în străinătate?

Premierul Florin Cîțu: ”Nu este nevoie. Avem locuri la ATI.”