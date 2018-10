Ţuţuianu spune că s-a referit și la el când a zis ”PSD partid de maimuțe”

Pro TV

Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a admis miercuri că, în înregistrările care au apărut în presă, a folosit expresia "PSD, un partid de maimuţe", dar a precizat că se include şi pe el în categoria celor care s-au comportat în acel fel, relatează Agerpres.

De asemenea, Adrian Ţuţuianu a indicat că a folosit formula respectivă pentru a arăta "ridicolul situaţiei".

"Când am folosit acea expresie (n.r. - PSD, un partid de maimuţe), am folosit-o ca o tuşă care să arate ridicolul situaţiei şi mă includ şi eu în categoria celor care s-au comportat în acel fel (...). Am explicat aseară, într-o intervenţie telefonică, că sunt lucruri pe care eu le-am spus în întâlnirile cu activul de partid din judeţ, am avut mai multe întâlniri după Comitetul Executiv Naţional (CExN) în cadrul cărora, la solicitarea colegilor mei, le-am dat explicaţiile necesare legat de cele 18 puncte din scrisoare", a declarat Adrian Ţuţuianu la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.

"Ce am spus eu în întâlnirile respective este şi ceea ce am spus şi în CExN. Poate cu o anumită tuşă care a subliniat un anumit tip de comportament. Când am spus despre comportamentul nostru legat de desemnarea doamnei Sevil Shhaideh, am avut în vedere următoarele aspecte: nimeni nu are nimic cu doamna Shhaideh, este un om pe care îl apreciez şi îl apreciază toată lumea. Ceea ce am greşit, în schimb, a fost comportamentul nostru ca lideri politici. Este fără precedent ca un lider de partid să nu-şi anunţe proprii colaboratori care este propunerea de prim-ministru şi am acceptat-o cu toţii", a adăugat senatorul PSD, întrebat dacă înregistrările apărute în media sunt veridice.

În ceea ce priveşte posibilitatea de a fi sancţionat în partid pentru cele afirmate, senatorul social-democrat a afirmat că ce a spus în şedinţele de la Târgovişte a spus şi în CExN.

"Ceea ce am spus în şedinţele de la Târgovişte, am spus în CExN. Al doilea lucru, statutul dă dreptul oricărui membru de partid să se exprime cu privire la politica partidului şi cel de-al treilea lucru pe care îl spun foarte exact: atunci când am semnat, de exemplu, scrisoarea mult discutată de presă, nu am pornit de unul singur la drum. În spatele meu se află majoritatea membrilor din organizaţia PSD Dâmboviţa. Şi mai spun o chestiune, l-am văzut pe un coleg mai acum două săptămâni care spunea că eu aş fi acceptat să se întâmple nu ştiu ce înregistrări în sediul PSD. Evenimentul din aceste zile arată că este invers: sunt unii preocupaţi de ce spun eu, de ce gândesc eu", a precizat Ţuţuianu.

Comentariile senatorului PSD au venit după ce, în cadrul unei emisiuni televizate, de marţi seară, a fost difuzată o înregistrare în care era surprins declarând că PSD s-a comportat precum "un partid de maimuţe" datorită acceptării în funcţia de premier a lui Sevil Shhaideh.

În plus, a calificat calitatea Guvernului drept ”o tragedie”, a spus că ministrul Economiei, Dănuţ Andruşca, "este atât de prost încât nu poate asculta mai mult de cinci minute când vorbeşte cineva cu el" şi că singura legătură a acestuia cu economia este faptul că "a avut o vulcanizare".

