Tragedia de la cariera Jilț. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, cere demiterea preşedintelui Directoratului CE Oltenia

Ministrul cere schimbarea din funcţie a preşedintelui Directoratului Complexului Energetic Oltenia Daniel Burlan şi a lui Marius Negru, membru al directoratului CE Oltenia.

”Voi solicita sau chiar solicit în acest moment şi prin scris, prin raportul de control, Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia eliberarea din funcţie preşedinte a directoratului general, director general şi de membri ai directoratului a ultimilor doi care erau din componenţa vechiului directorat, respectiv a domnului Daniel Burlan şi Marius Negru. Punerea în pericol a vieţilor unor angajaţi care vin la muncă zi cu zi pentru a îşi câştiga existenţa este inacceptabilă. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat la CE Oltenia şi folosirea unor maşini cu o vechime, unele dintre ele, de peste 40 de ani este inadmisibilă. Gradul de uzură al acestora, la fel, este conform duratei. Niciun om din persoanele care vor fi găsite răspunzătoare nu va fi omis din raport. Vom continua din punct de vedere administrativ extinderea controlului privind toate achiziţiile de la CE Oltenia care se duc către carierele de exploatare a cărbunelui. Vrem să vedem exact ceea ce s-a întâmplat. Vrem să vedem de ce drumurile de acces în carieră nu au fost în bune condiţii”, a anunţat, luni, Virgil Popescu, potrivit News.ro.

Ministrul a subliniat faptul că raportul nu stabilește vinovații din punct de vedere penal.

”Responsabilităţile în cadrul tragicului accident produs în data de 17 ianuarie 2023 în cadrul Carierei Jilţ Sud sunt în curs de clarificiare de către organele de cercetare penală. Noi nu facem cercetare penală. Noi facem o cercetare administrativă şi în mod cert ancheta judiciară privind cauzele accidentului şi tot ceea ce a urmat va beneficia de tot suportul Ministerului Energiei şi inclusiv de acest raport pe care îl vom pune la dispoziţie. Vreau să subliniez această diferenţa între această anchetă penală şi ancheta administrativă. Noi nu stabilim vinovaţi din punct de vedere penal.” - a spus Virgil Popescu.

El a adăugat că a cerut schimbarea şi directorului comercial care se ocupă de achiziţii, a celui responsabil cu reabilitarea drumurilor, precum şi identificarea persoanelor care au întocmit caietele de sarcini.

„În plus faţă de eliberarea din funcţie a celor doi membri ai directoratului, am solicitat schimbarea directorului direcţiei comerciale responsabil cu achiziţiile, lucrările de servicii, precum şi cei care au întocmit aceste caiete de sarcini. În analiza Corpului de Control privind starea autoutilitarelor utilizate de către CE Oltenia a reieşit clar că procedura privind achiziţia trebuie îmbunătăţiţă. Acesta fiind principalul motiv pentru care am solicitat schimbarea acestor persoane. Am mai solicitat identificarea tuturor persoanelor responsabile cu întocmirea caietele de sarcini. Am solicitat eliberarea din funcţie a celor responsabili de reabilitarea drumurilor pentru că este inadmisibil ca în anul 2023 să avem drumuri de acces în Carieră aşa cum aţi văzut.”, a adăugat ministrul Energiei.

Dată publicare: 23-01-2023 13:16