PNL va depune două moțiuni simple, pe agricultură și finanțe

Conducerea Partidului Naţional Liberal a decis să depună la Parlament două moţiuni simple - una pe agricultură, vizând pesta porcină, şi o alta pe finanţe, referitoare la bugetul autorităţilor locale.

Anunțul a fost făcut de preşedintele PNL, Ludovic Orban.

"Am luat decizia să depunem o moţiune împotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru scăparea de sub control a pestei porcine. După refuzul majorităţii parlamentare de a constitui comisia de anchetă, care să analizeze clar cine sunt responsabilii pentru scăparea de sub control a pestei porcine, am luat decizia să apelăm la această pârghie parlamentară - pârghia moţiunii împotriva ministrului Agriculturii - pentru a arăta clar opiniei publice faptul că autorităţile din România nu au făcut nimic pentru a preveni pesta porcină", a spus Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL, potrivit Agerpres.

El a adăugat că cealaltă moţiune vizează "dezastrul provocat în finanţele publice locale".

"Am luat decizia de a chema la Parlament, printr-o moţiune, şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, în special pentru dezastrul pe care l-a provocat în finanţele publice locale, pentru faptul că a refuzat să respecte Legea bugetului de stat, să respecte angajamentele anterioare ale Guvernului în privinţa bugetelor locale, lăsând un număr extrem de important de autorităţi locale fără resursele financiare necesare pentru asigurarea bunei funcţionări", a precizat Ludovic Orban.

Potrivit liderului PNL, moţiunea pe agricultură va fi depusă în această săptămână, iar cea pe finanţe săptămâna viitoare.

