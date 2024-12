The Guardian: Alegerile anulate din România trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toate statele democratice

2024 a fost cel mai mare an electoral din istorie, cu alegeri în 72 de țări care au afectat 3,7 miliarde de oameni.

Din păcate, în România, acest an va fi amintit drept un an în care democrația a fost deturnată, nu sărbătorită, arată The Guardian într-un editorial.

Mişcarea fără precedent a Curții Constituționale a țării de săptămâna trecută de a anula rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, pe fondul acuzațiilor de interferență rusă, reprezintă un moment important în arena tot mai atacată a politicii din Europa de Est.

Decizia a urmat unei ascensiuni surprinzătoare a unui admirator de extremă dreapta al lui Vladimir Putin, care se afla pe locul întâi în sondaje, deși până în ajunul alegerilor avea un procentaj scăzut.

Potrivit rapoartelor de informații desecretizate, Călin Georgescu a beneficiat de un vot manipulat prin diverse metode ilicite, inclusiv atacuri cibernetice și o campanie pe TikTok finanțată de Rusia. Analiștii au descoperit că aproximativ 25.000 de conturi pro-Georgescu pe TikTok au devenit active doar cu două săptămâni înainte de primul tur al votului.

În Georgia și Moldova, această veste va fi primită cu un sentiment de recunoaștere sumbră. Dedicarea Kremlinului față de tehnicile de război hibrid se intensifică pe măsură ce încearcă să contamineze discuțiile publice și să submineze aspirațiile populare de a adera la Uniunea Europeană și la NATO.

Alegerile prezidențiale recente din Moldova și referendumul privind aderarea la UE au fost afectate de acuzații de interferență din partea Kremlinului. În Georgia, președintele Salome Zourabichvili a acuzat partidul de guvernământ Georgian Dream de fraudarea alegerilor din octombrie anul trecut cu ajutorul Rusiei.

Moscova a propagat, de asemenea, dezinformare și a finanțat grupuri extremiste de dreapta, alimentând sentimentele violente „anti-occidentale” pe teme precum drepturile LGBTQ+.

Subminarea unui proces electoral într-un stat membru al UE – și NATO – este un alt semnal de alarmă pentru Bruxelles, care încearcă să forțeze rețelele sociale să respecte reguli de moderare mai stricte în cadrul Legii Serviciilor Digitale.

După rapoartele de informații din România, Comisia Europeană a ordonat TikTok să păstreze toate datele care ar putea indica încercări ascunse și monetizate de manipulare a proceselor electorale, inclusiv în perioada premergătoare alegerilor din Germania de anul viitor.

Luna trecută, o analiză a serviciilor de informații germane a avertizat despre posibile încercări ruse de a influența alegerile, ale căror rezultate vor avea un impact crucial asupra politicii occidentale față de Ucraina.

Pentru democrații, a acționa ferm în acest domeniu trebuie să devină o prioritate urgentă.

Ascensiunea improbabilă a domnului Georgescu cu ajutorul TikTok este doar cel mai șocant exemplu al utilizării rețelelor sociale și platformelor de mesagerie pentru a ocoli sursele de informații tradiționale.

Cu abilități și impact tot mai mari, Rusia și partidele de extremă dreapta din întreaga Europă folosesc astfel de forumuri pentru a genera o realitate politică alternativă bazată pe dezinformare virală și distorsiune.

