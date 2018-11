Tăriceanu: Raportul MCV nu este un act juridic, deci nu poate fi atacat sau contestat în Justiţie

Pro TV

Raportul MCV nu este un act juridic, deci nu poate fi atacat sau contestat în Justiţie, a afirmat, miercuri, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care a adăugat că nu a discutat cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, despre o astfel de posibilita

"Raportul MCV nu este un act juridic, atenţie! El conţine nişte recomandări. Deci el nu poate fi atacat sau contestat în Justiţie, ca să ne lămurim. Sigur că o să le spun, dar cred că cine a vorbit poate nu a fost suficient de atent la exprimare. (...) El ar putea să fie, să presupunem, supus unei analize şi eventual contestat. Dar o astfel de decizie nu este luată. (...) Ca să nu facem confuzii. Nu am discutat încă despre o astfel de posibilitate. (...) M-am văzut aseară cu domnul Dragnea, dar nu am discutat acest subiect", a declarat Tăriceanu, la Senat, întrebat cum comentează posibilitatea ca PSD să conteste raportul MCV la Curtea Europeană de Justiţie.

În opinia acestuia, recomandările făcute de Comisia Europeană trebuie analizate.

"Şi cred că trebuie făcută o discuţie mai aplicată cu cei de la Comisie, cu responsabilii pe MCV. Am văzut o serie de inadvertenţe, şi mă gândesc că având în vedere abordarea diferită dintre noi şi funcţionarii de la Comisie, când vorbesc de noi mă refer mai degrabă la Parlament, stau şi mă întreb următorul lucru: Cum este respectată suveranitatea Parlamentului în momentul în care intervin nişte funcţionari de la Comisie care n-au niciun fel de legitimitate? Pot ei prin solicitările pe care le fac să înfrângă voinţa Parlamentului şi suveranitatea? Doi - probabil că în această dispută ar fi util, aşa cum am discutat mai demult, să constituim o comisie formată din experţi în drept român şi străin care să analizeze toate aceste lucruri, pentru că din ceea ce am văzut până acum abordarea Comisiei este una clar subiectivă. Nu ţine cont de foarte multe elemente pe care le-am prezentat şi le-am justificat cum era, de exemplu, chestiunea revocării şi numirii procurorilor de rang înalt - e unul din exemplele la care am făcut referire şi cred că lucrurile acestea trebuie lămurite", a susţinut liderul ALDE.

Tăriceanu mai consideră că, până la urmă, cei de la Comisia Europeană "trebuie să dea dovadă de disponibilitate în a asculta argumentele". "Pentru că, dacă vor să preia numai argumentele care au fost vehiculate de Opoziţie sau în presă într-o formă tendenţioasă, atunci sigur că raportul o să fie unul care e complet dezechilibrat şi nu reflectă realitatea. Scopul final ar fi să facem o analiză pe modificările legislative - mă refer şi la o reglementare cât mai strictă a raporturilor dintre serviciile de informaţii şi celelalte instituţii", a adăugat Tăriceanu.

