Tăriceanu: Observ o zbatere disperată a Vioricăi Dăncilă de a se salva de la înec

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a susținut că observă o „zbatere disperată” a premierului Viorica Dăncilă, care a ajuns să promită parlamentarilor ALDE fotolii ministeriale şi inclusiv funcţia de preşedinte al Senatului.

Tăriceanu şi i-a transmis preşedintelui PSD că, „indiferent de tertipuri”, va trebui să vină în faţa Parlamentului pentru a dovedi soliditatea susţinerii Guvernului, notează Agerpres.

„Observ de câteva zile o zbatere disperată a d-nei Dăncilă, în încercarea de a se salva de la înec. A ajuns să promită cam tuturor parlamentarilor ALDE chiar portofolii ministeriale, doar - doar îi va convinge să i se alăture. Şi, cum n-a reuşit, acum a scos pe 'tarabă', tot pentru colegii mei, inclusiv funcţia de preşedinte al Senatului, pe care am anunţat că o voi elibera la începutul sesiunii parlamentare de toamnă. A făcut-o chiar fără să-şi consulte colegii de partid, care aspiră în mod natural la preluarea acestei demnităţi importante, în condiţiile în care partidul domniei sale are o majoritate. Dragă Viorica, ai grijă, mai ai puţin şi eşti gata să ajungi cu 'oferta' la mine!”, a scris Tăriceanu, pe Facebook.

El a susţinut că aceste demersuri sunt inspirate de consilierii Vioricăi Dăncilă şi „sunt gândite în logica celor care o ghidonează: totul se vinde şi se cumpără!”.

„Orice ar face însă, şi indiferent de tertipurile la care apelează, finalul va fi acelaşi: va trebui să vină în faţa Parlamentului pentru a dovedi soliditatea susţinerii. Şi atunci...”, a adăugat Tăriceanu.

Vineri, premierul Viorica Dăncilă a declarat, la Mamaia, că există parlamentari ALDE care aveau îndoieli privind ruptura cu PSD.

„Am discutat nu numai cu parlamentarii ALDE, am prieteni în ALDE pe care îi respect şi care aveau îndoieli referitor la această ruptură de PSD. Vom vedea, nimeni nu obligă pe nimeni. Eu sincer m-aş bucura dacă dintre colegii noştri şi partenerii noştri de doi ani şi jumătate s-ar întoarce şi am putea să construim împreună. Am făcut foarte multe lucruri bune împreună şi cred că este de datoria noastră să dăm dovadă de responsabilitate şi să continuăm aceste lucruri bune pentru români şi România”, a spus preşedintele PSD.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!