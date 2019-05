Tăriceanu, despre viitorul PSD-ALDE: ”Am decis o anumită recalibrare a relației”

ALDE va continua să fie parte a actualei coaliţii de guvernare, a declarat miercuri preşedintele formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu.

"Am decis o anumită recalibrare a relaţiei cu PSD pentru ca viitorul coaliţiei să fie asigurat. Toţi colegii au plecat de la premisa că e nevoie de stabilitate politică. Am solicitat şi un vot în privinţa continuării colaborării în cadrul coaliţiei şi la Guvern cu PSD şi votul a fost covârşitor în favoarea acestei soluţii, s-au înregistrat doar două abţineri. (...) Am decis să continuăm să fim parte a actualei coaliţii. (...) Vom continua şi guvernarea", a anunţat Tăriceanu, după şedinţa Biroului Politic Central al ALDE.

El a spus că a discutat şi cu premierul Dăncilă şi social-democraţii au acelaşi punct de vedere - de continuare a guvernării.

"Am discutat astăzi cu colegii să propunem pentru buna funcţionare a Guvernului şi pentru a recalibra şi direcţia pe care va funcţiona coaliţia şi Guvernul să introducem în discuţie o serie de măsuri pe care noi le propunem în aşa fel încât să ţinem cont în primul rând de lucrurile care ţin de agenda de interes a cetăţenilor, de agenda populaţiei. Sigur că acest lucru înseamnă că prioritatea va trebui pusă pe proiectele de infrastructură, pe partea de sănătate, politici de sănătate, inclusiv spitale, educaţie, fonduri europene şi, nu în ultimul rând, foarte important - transparenţă la guvernare. Mai mult de atât, am să îi propun doamnei prim-ministru să analizeze dacă este nevoie de o manieră mai largă sau chiar de o restructurare, nu mă refer doar la persoane, ci la restructurarea Guvernului", a afirmat Tăriceanu.

Liderul ALDE a adăugat că vor fi introduse câteva reguli în ceea ce priveşte funcţionarea coaliţiei de guvernare, astfel încât vor avea loc săptămânal şedinţe formale ale coaliţiei, în care vor fi luate deciziile importante.

"Nu vreau să intru în detalii, dar ceea ce s-a întâmplat o bună bucată de vreme, ALDE a avut o atitudine foarte corectă, onestă, solidară în coaliţia de guvernare, au fost însă situaţii când am fost puşi în faţa unor decizii deja luate şi din dorinţa de solidaritate a trebuit (...) să promovăm acele măsuri în condiţiile în care, probabil, sesizam că sunt anumite puncte nevralgice", a explicat el.

Călin Popescu-Tăriceanu a menţionat că "au fost discuţii între PSD şi ALDE în legătură cu susţinerea pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor".

"Unii dintre colegii noştri au avut obiecţiuni datorită modului de colaborare nesatisfăcător la nivel central şi local între organizaţiile noastre. (...) Colegii au cerut doamnei premier garanţii că lucrurile vor intra în normalitate. (...) Va avea loc adaptarea programului (de guvernare - n.r.) în funcţie de agenda publică, agenda populaţiei", a subliniat Tăriceanu.

Purtătorul de cuvânt al partidului, Varujan Vosganian, a precizat că ALDE şi PSD vor începe o colaborare nouă, "bazată pe respect reciproc şi obiective precise".

"Unul dintre obiective este legat de gradul de suportabilitate. Nu trebuie forţat gradul de suportabilitate a mediului de afaceri. De aceea măsurile trebuie luate într-o colaborare cu mediul de afaceri, cu partenerii sociali, astfel încât măsurile să poată să fie absorbite fără să existe efecte colaterale", a arătat Vosganian.

Printre măsurile pentru reevaluarea programului de guvernare, enumerate de Tăriceanu, se află limitarea numărului de ordonanţe de urgenţă, redeschiderea discuţiilor pe OUG 114 cu păstrarea "măsurilor care s-au dovedit benefice" (ROBOR, plafonarea preţului la energie pentru cei vulnerabili, rediscutarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, adoptarea Codului Administrativ de către Guvern, proiect legislativ pentru exprimarea preţurilor în lei şi nu în euro, listarea a 15 - 20% din acţiunile Hidroelectrica), relansarea dialogului cu partenerii sociali.

Tăriceanu a evidenţiat că este în curs, în cadrul organizaţiilor ALDE, o analiză în privinţa rezultatului alegerilor din 26 mai, "rezultat evident nemulţumitor". "La acest rezultat a contribuit foarte mult climatul de violenţă verbală, fizică, ură, care s-a instalat în România în ultima perioadă şi a fost alimentat cu inconştienţă", susţine Tăriceanu.