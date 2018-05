CSM susține că nu a propus prag la abuzul în serviciu. Florin Iordache vrea redefinirea infracțiunii

Pro TV

Consiliul Superior al Magistraturii a precizat că nu a propus instituirea unui prag valoric ”în cazul vreunei infracțiuni”. Anterior, în spațiul public au apărut informații despre un presupus prag de 50.000 de euro propus de CSM la abuzul în serviciu.

„Consiliul Superior al Magistraturii nu a propus instituirea unui prag valoric în cazul vreunei infracţiuni, cu atât mai puţin în cazul infracţiunii de abuz în serviciu săvârşită de funcţionarii publici sau în cazul infracţiunilor de corupţie. Consiliul a înaintat Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției, un punct de vedere asupra solicitării Ministerului Finanţelor Publice, de modificare a Legii nr.241/2005 privind evaziunea fiscală. În acest cadru s-a urmărit orientarea spre recuperarea prejudiciului şi nu preeminenţa măsurilor punitive”, precizează CSM într-un comunicat.

Totodată, CSM a precizat că a propus o abordare „integrată” a infracțiunilor economice săvârșite în mediul privat.

„În contextul mai larg al dezbaterilor asupra modificărilor Codului penal, Consiliul a propus o abordare integrată a infracţiunilor economice, printr-o nouă variantă de incriminare a articolului 308 din Codul penal, care reglementează exclusiv infracţiuni săvârşite în mediul privat. Subliniem, aşadar, că varianta de nepedepsire sau de atenuare a pedepsei, propusă de Consiliu, vizează anumite fapte săvârşite exclusiv de angajaţii din mediul privat, iar nu de către funcţionarii publici”, a mai precizat CSM.

Anterior, Florin Iordache a declarat că abuzul în serviciu trebuie redefinit fără a exista un prag valoric, informează Agerpres.

„Discutăm despre un articol 308 care vizează anumite intensităţi valorice pentru care e o pedeapsă mai mică sau mai mare. Este deocamdată la acest moment o propunere de la care plecăm. Am invitat toate asociaţiile profesionale, Ministerul Justiţiei şi toţi cei care sunt interesaţi să facă observaţii, dar noi considerăm că acel amendament în formularea pe care ne-a propus-o CSM este un amendament care poate fi susţinut, care rezolvă multe chestiuni. Nu am discutat încă cum va fi formulat articolul 297, cu abuzul în serviciu. (...) Avem, în acest moment, în ceea ce priveşte abuzul în serviciu 14 propuneri cu un prag mai mare sau mai mic. Eu am spus că este foarte bine ca abuzul în serviciu să fie redefinit, să nu aibă prag, pentru că în momentul în care există un prag - de ce este 10 lei, de ce nu este 100.000 de euro. Şi atunci va fi permanent ideea în societate că de fapt definiţia abuzului în serviciu este făcută pentru o persoană sau alta. De aceea, cred că în urma dezbaterilor şi în urma unei largi consultări a tuturor celor interesaţi, vom avea o buna definiţie a articolului 297", a afirmat Iordache, marţi, după şedinţa Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justiţiei.

El a precizat însă că toate amendamentele CSM vor fi susţinute de către PSD.

„Nu ştiu ce fac alţii, dar noi considerăm că peste CSM nu e nimic. Şi atunci, CSM, prin amendamentele propuse, noi considerăm că sunt nişte amendamente bune şi acest articol 308 în formula aceasta îl vom susţine. Acel 50.000 euro, dacă vă uitaţi bine, când discutam despre Codul vamal acea sumă şi până acum a existat, deci nu e nimic nou. Toate propunerile pe care CSM le-a făcut, le însuşim, abuzul în serviciu este ultima infracţiune pe care trebuie să o redefinim ţinând cont de decizia Curţii", a adăugat Iordache, conform Agerpres.

Precizarea CSM vine după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora Consiliul Superior al Magistraturii ar fi propus introducerea unui prag de 50.000 de euro pentru abuz în serviciu, neglijență în serviciu sau delapidare, în cazul în care făptuitorul acoperă prejudiciul până la sesizarea instanței și nu este funcționar public.

„Am primit din partea Consiliului Superior al Magistraturii un proiect care vizează Legea 241, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. De asemenea, am primit amendamente de la CSM care vizează Codul Penal, Art. 308. O să ascultăm punctul de vedere al inițiatorilor”, a spus Florin Iordache în timpul ședinței.

Informațiile inițiale apărute în spațiul public, privind presupusul prag propus de CSM



„Potrivit amendamentului propus de CSM şi dezbătut marţi în Comisie, art. 308 referitor la infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane se completează cu patru noi alineate care prevăd: (3) În cazul infracţiunilor prevăzute de art. 295 (delapidarea) (...) împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală; (4) Infracţiunile prevăzute la art. 295, 297-300 (abuz în serviciu, neglijenţa în serviciu, folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual şi uzurparea funcţiei) şi 304 (divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice) (...), dacă au produs un prejudiciu material, nu se pedepsesc atunci când valoarea prejudiciului este de cel mult 50.000 de euro, în echivalentul monedei naţionale, iar făptuitorul îi acoperă până la momentul sesizării instanţei de judecată. (5) Dacă infracţiunile prevăzute la alin. 4 au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, limitele prevăzute (...) se reduc la jumătate; (6) Dispoziţiile alin. 4 şi 5 se aplică tuturor peroanelor care au comis împreună una dintre faptele de la alin. 4, indiferent dacă plata a fost efectuată doar de una sau o parte dintre persoane”, relata Agerpres în cursul zilei de marți.

