Sorin Constantinescu s-a retras din AUR după doar 3 zile de la înscrierea sa. George Simion: ”I-au atacat familia”

Într-un mesaj postat pe Facebook, Constantinescu afirmă că a decis să facă ”un pas înapoi”, pentru că nu vrea ca prezența sa în viața publică să afecteze ”liniștea familiei”.

”Unul dintre avantajele vârstei este experiența necesară pentru a înțelege că, odată ce ai dobândit realizări profesionale și confort material, devin mai importante relația cu cei apropiați și ceea ce lași în urmă. De aceea, pentru că prețuiesc fericirea și liniștea familiei mele dincolo de orice, și nu vreau că prezența mea în viața publică să îi afecteze în nici un fel am decis să fac un pas inspoi și să îmi întrerup scurta mea incursiune în politică aici! Le mulțumesc celor de la AUR pentru propunerile generoase dar consider că nu sunt pregătit să fac acest pas!” - spune el.

De asemenea, Sorin Constantinescu susține că, după ce s-a anunțat înscrierea sa în AUR, a fost ținta unor ”atacuri murdare”.

”Am fost șocat de atacurile murdare la adresa mea, nu neapărat de la conturile false ale unor troli din alte partide cât de la oameni pe care i-am ajutat într-un fel sau altul de-a lungul anilor și care au șters cu buretele orice lucru sau fapta buna pe care am făcut-o! (...)

Aceste câteva zile care s-au scurs de la postarea domnului George Simion m-au făcut să înțeleg cât pot fi unii oameni de superficiali și cât de ușor pot judeca fară să cunoască subiectul în sine!” - afirmă omul de afaceri.

La rândul său, președintele AUR, George Simion, susține că Sorin Constantinescu ar fi fost ținta unor critici lansate de ”trompetele sistemului și de trolli pesedisto-securiști”.

”De data aceasta a fost luat la țintă de trompetele sistemului și de trolli pesedisto-securiști Sorin Constantinescu. Dar nu doar atât, au mers într-atât de departe cu intimidările încât i-au atacat familia. Cam atât de disperați sunt.” - spune liderul AUR într-un mesaj postat pe blogul personal.

Simion dă vina chiar pe președintele PSD Marcel Ciolacu.

”Presiunile pe care Marcel Ciolacu le-a pus aflând de întâlnirea noastră într-un loc public în București, acuzațiile la adresa lui Sorin Constantinescu că îl șantajează deși Sorin nu s-a mai implicat în vreun fel în industria jocurilor de noroc din România de mai mulți ani și deși el este unul dintre cei mai mari avocați în spațiul public împotriva folosirii de către oamenii săraci a jocurilor mergând în acest sens în licee și facultăți, m-au făcut să îmi dau seama că sistemul se teme rău.” - mai susține Simion.

Premierul Ciolacu a acuzat că este şantajat de şefii companiilor de jocuri de noroc

Sorin Constantinescu a fost vizat, în septembrie, de premierul Marcel Ciolacu, care a declarat că acesta l-ar fi șantajat din cauza unor proiect împotriva industriei de jocuri de noroc.

„Am vorbit cu domnul Simonis, o analiză pe ceea ce înseamnă aceste jocuri de noroc. Normal că mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, şi am început să lucrez împreună cu experţii din Ministerul de Finanţe la ce trebuie modificat în lege ca şmecherii să nu ne mai păcălească. Am iniţiat un proiect de lege cu celebrele păcănele pe care le găsiţi, domnilor, primari, în toate comunele şi dumneavoastră ştiţi cel mai bine nenorocirile pe care le crează. Faptul că oamenii mai ales când au o situaţie financiară precară cred că jucând la aceste jocuri, o să se îmbogăţească imediat. Am văzut şi reacţii şi atacurile şi la mine şi la Freddy vor mai fi în continuare, cum sunt şi la Sorin Grindeanu”, a afirmat Marcel Ciolacu la Conferinţa Judeţeană de alegeri a PSD Timiş, de la Timişoara, potrivit News.ro.

Preşedintele social-democraţilor a mai precizat că solicită statului român, în calitatea sa de premier, să verifice „dacă vorbim de o încălcare a legii şi de un şantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător”.

„Sunt pregătit, la fel ca Simonis și Grindeanu, și nu mi-e frică de nimic din ceea ce am făcut. Dar să știți că ei nu se opresc aici. Să îți fie frică de ceea ce pot inventa despre dumneavoastră. De aceea, eu consider că deja am ajuns într-o formă de șantaj. Și, în calitatea mea de prim ministru, solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii și de un șantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător, că nu știu ce Sorin stă la masă cu liderul populiștilor, astăzi. Fiindcă sunt foarte determinat să duc tot ceea ce am început la capăt”, a spus Ciolacu, potrivit Libertatea.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-11-2023 11:01