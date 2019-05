Netflix a făcut o listă de seriale despre închisoare, după ce Dragnea a ajuns la Rahova

Netflix România a postat pe pagina de Facebook un mesaj care face aluzie la intrarea în închisoare a liderului PSD Liviu Dragnea.

Astfel, după ce, luni spre marți, Liviu Dragnea şi-a petrecut prima noapte la penitenciarul Rahova, administratorii paginii de Facebook de la Netflix au postat o listă de filme, seriale și chiar documentare, care au ca temă ... închisoarea.

Lista se numește ”Netflix and Răcoare”, o aluzie la sloganul lor, „Netflix & Chill“, cunoscut în rândul cinefililor.

Iată și lista de filme și seriale despre închisoare:

- Survivos guide to prison (documentar)

- Inside the worlds toughest prisons (serial)

- Orange is the new black (serial)

- Jailbirds (serial)

- Locked up (serial)

- Prison break (serial)

- Jailbreak (film)

- The inmate (serial)

- First and last days in jail (serial)

- Escape plan (film)

- Prison playbook (serial)

Dragnea la închisoare

Liviu Dragnea a ajuns la penitenciarul Rahova luni, puțin după ora 17:00

După ce a fost supus procedurilor tehnice, respectiv percheziția corporală și inventarierea bunurilor avute asupra lui, Liviu Dragnea şi-a luat în primire celula destinată VIP-urilor.

Prin această celulă a trecut și Adrian Năstase, alt fost preşedinte al PSD. Celula este învecinată cu cea pe care o ocupă acum fostul primar al Constanței, Radu Mazăre.

Luni seară, Liviu Dragnea s-ar fi uitat la televizor, potrivit unor surse din penitenciar.