Simion lansează ”Planul SIMION pentru Sport”: Vreau ca educaţia fizică şi sportul să se practice de la -9 luni la 80+

Evenimentul a avut loc lângă Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, închis de mai bine de şase ani din cauza situaţiei de degradare. ”Vreau ca educaţia fizică şi sportul să se practice de la -9 luni la 80+, vreau ca fiecare român să aibă şansa să facă sport oricum doreşte, numai nu sub formă de jocuri pe calculator”, a spus Simion.

”De ruşine faţă de David Popovici şi dintr-un calcul politic suntem aici. M-aş fi aşteptat ca ceilalţi contracandidaţi să reacţioneze. Nu au spus niciun cuvânt. Au lăsat pe seama primarilor, cumva să se certe cine are atribuţii cu privire la bazinele olimpice, de exemplu. La modul concret, viitorii noştri consilieri de la Sectorul 5 au obligaţia ca bazinul olimpic care a existat în sectorul 5 să fie reconstruit, în următorul an cel puţin la nivel de temelie. Suntem astăzi aici, exact în imaginea sportului românesc din 2024, în care toate sunt distruse. Bazinul olimpic de aici din Complexul Naţional nu există. Am văzut cu ochii mei cum înotătorii, cum cei care aveau sărituri într-un bazin, săreau într-o sală închisă pe saltele, aici în Complexul Naţional, nu în bazin. Aşa se pregăteau ei pentru sărituri în apă. Asta este imaginea, din păcate, a sportului românesc în care nu avem un patinoar. Acest patinoar este pasat de la un primar la altul, de la un ministru la altul din 2010”, a spus George Simion, în cadrul discursului de prezentare a planului pentru sport.

Potrivit AUR, în Complexul Lia Manoliu există inclusiv un bazin interior de înot, unde s-ar fi putut antrena David Popovici şi, deşi există bani la buget, bazinul aşteaptă să fie renovat de mai bine de şase ani. Licitaţiile s-au blocat de mai multe ori, iar politicienii îşi pasează vina.

”Ce îşi doreşte George Simion pentru sport. Vreau ca educaţia fizică şi sportul să se practice de la -9 luni la 80+, vreau ca fiecare român să aibă şansa să facă sport oricum doreşte, numai nu sub formă de jocuri pe calculator, că am înţeles că se încearcă declararea lui ca sport olimpic. Fac parte din categoria politicienilor. David Popovici s-a referit si la mine când a avut discursul manifest. Cum a făcut şi Brânză acum patru ani. Pot să dau din umeri, să zic să sunt în opoziţie, că nu pot schimba nimic, că orice iniţiativă e respinsă şi că atunci când ajungem la putere vom face. Până atunci să îi las pe Ciucă şi Ciolacu să îşi rupă gâtul pe subiect. Este, însă, şi responsabilitatea mea de a da răspunsuri. Problemele sportului: cum atragem copiii către sport? În primul rând prezentând acest lucru ca un model. E o pierdere că nu reuşim să transformăm medaliile olimpice în copii care să se ducă către sport. Nu avem baze, stadioane, iar şcolile, liceele, universităţile sunt pline de scutiţi medical. Este o problemă sistemică, eu o încadrez la sănătatea naţiunii. David Popovici nu e rezultatul sportului românesc, este o excepţie în sportul românesc. Nu mă interesează competiţia sportivă. Competiţia trebuie să fie rezultat al faptului că implicăm toate păturile societăţii să practice sport. Cred că preşedintele României, împreună cu părinţii, sportivii, fostele glorii, trebuie să ne dăm mâna împreună cu românii din tribune. Imaginea de azi e cu arene sportive goale, din păcate, şi putem face multe dacă ne dăm mâna mediul politic, economic, media şi ne ridicăm din propria cenuşă, ca pasărea Phoenix”, a adăugat George Simion.

