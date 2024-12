Simion a aprins lumânări „pentru democraţia din România”, nemulțumit că nu a putut vota duminică

Simion adresează un „îndemn la echilibru şi dialog” şi anunţă că AUR va colabora „cu toţi parlamentarii care luni semnează cererea către Comisia de Veneţia, către OSCE, către GRECO”, privind anularea alegerilor prezidenţiale prin decizia CCR.

„Am venit să ţinem un moment de reculegere. Am văzut unele ştiri că am venit să votăm. Nu am venit să votăm şi suntem conştienţi în ce moment ne-a adus Curtea Constituţională şi emul în care nu au funcţionat instituţiile statului român. (...) Mă bucur că reuşim să facem acest moment de comemorare pentru cei care distrug democraţia. Este 8 decembrie, este Ziua Constituţiei, este o zi cu însemnătate pentru români, este o zi în care românii ar fi trebuit să meargă să voteze liber. Nu se întâmplă. (...) Suntem astăzi aici pentru a punea această lumânare pentru democraţia din România, pentru a spune că poporul român este suveran şi pentru a ne opune unei dictaturi”, a afirmat George Simion

El spune că nu îşi doreşte haos, arătând că „este important să fie linişte”, subliniind că România trebuie să fie o ţară democratică, ce aparţine „lumii libere în UE şi NATO”.

George Simion adresează un „îndemn la echilibru şi dialog”.

„Vom colabora cu toţi parlamentarii care luni semnează împreună cu noi cererea către Comisia de Veneţia, către OSCE, către GRECO şi cred că, indiferent de ideologie, soluţia este dialogul. Vom forma o coaliţie în interesul românilor. Românii au vorbit, alegerile au luat sfârşit, mă refer la alegerile parlamentare, şi acum este momentul să stăm la masa dialogului”, a afirmat, într-o declaraţie dată jurnaliştilor, George Simion.

El spune că, deşi nu este o prioritate pentru popor, susţine modificarea legislaţiei electorale.

George Simion a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis „să facă un pas în spate” şi „nu să se cramponeze de funcţii”.

„Acesta nu este un protest, este un moment de linişte. Planul nostru nu este de a organiza manifestaţii masive, planul nostru este să ne întoarcem la votul poporului român, pentru că manifestaţiile de amploare nu pot decât să provoace violenţe, de care noi nu avem nevoie”, a declarat George Simion în limba engleză, răspunzând unui jurnalist străin care l-a întrebat dacă va susţine proteste.

