Șerban Nicolae: ”Corupţii nu violează, corupţii nu aşteaptă tinerele la lift”

Şerban Nicolae a declarat că textul moţiunii de cenzură "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!" este "o compunere şcolară semianalfabetă", care cuprinde "inepţii", transmiţându-le parlamentarilor din Opoziţie că "nu corupţii violează".

"Niciun om care se respectă pe sine nu poate să voteze această moţiune de cenzură. Pot să respect dreptul Opoziţiei de a încerca să răstoarne Guvernul, (...) dar nu cu moţiuni scrise în asemenea hal, nu cu compuneri şcolare semianalfabete, cu cifrele scrise total aiurea. (...) O asemenea inepţie nu merită o replică. Niciodată nu aţi venit cu alternative, aţi venit cu formule pompieristice. Vreau să vă spun că recursul compensatoriu care a scos din puşcărie tâlhari, criminali, violatori a fost iniţiat de Guvernul Cioloş. Este o mare minciună, o mare fraudă acel Guvern. Întrebaţi-o pe Prună. (...) Ca să ştiţi care este adevărul, pentru că eraţi foarte revoltaţi ca nu cumva să scape corupţii. Corupţii nu violează, corupţii nu aşteaptă tinerele la lift. Din păcate, infractorii pe care i-aţi eliberat, ăia violează", le-a transmis Şerban Nicolae parlamentarilor din Opoziţie.

El a făcut apel la Opoziţie să nu voteze moţiunea de cenzură. "Aş vrea să fac un apel la respect pentru propria persoană. Nu votaţi aşa ceva, vă faceţi de râs. Nu am să vă opresc, fac doar un apel şi vă las să vă gândiţi", a spus senatorul PSD.

Senatorul PSD a spus că opoziţia a produs "o poţiune de cianură".

"În vară am spus că este o maculatură de cenzură, văzându-vă tendinţele sinucigaşe cu asemenea text, am senzaţia că de data aceasta aţi produs o poţiune de cianură, dar vă încurajez să continuaţi, nu vă opriţi. Cred că cel care a scris textul a studiat benzi desenate despre viaţa lui Leonardo Da Vinci şi a aflat de acolo că scria în oglindă pentru că exact aşa sunt cifrele în oglindă, sunt răsturnate faţă de realitate. (...) Am văzut că vă preocupă faptul că s-au schimbat des miniştrii în Guvernele PSD în ultimii 2 ani, e adevărat, a fost decizia noastră, nu aş fi vrut să ne dea lecţii unii care au schimbat candidatul la primărie de vreo zece ori într-o săptămână. Noi am pus accentul pe programul de guvernare şi aici nu am schimbat nimic", a transmis Opoziţiei Şerban Nicolae.

El s-a referit şi la legile justiţiei, susţinând că efectul acestora este pozitiv.

"Scrie în poţiunea de cianură: "aţi legiferat pentru salvarea lui Dragnea" şi v-am dat exemple de legi adoptate în ultimii 2 ani, unele dintre ele aşteptate de mult, altele cu caracter de noutate: legea salarizării unitare, legea prevenţiei, parteneriatul public privat, legea offshore, legea pensiilor. Dacă îmi spuneţi care dintre legi sunt pentru Dragnea, stăm de vorbă, dacă nu, nu. În ceea ce priveşte legile justiţiei, ele sunt în vigoare. S-a schimbat ceva? Vreun judecător sau procuror a intrat sub control politic? Vă spun eu: I-am eliberat de securişti şi ceea ce se întâmplă în aceste zile în justiţia română arată că efectul a fost pozitiv. Sunt modificări, dar nu în sens rău. E bine să mai scăpăm şi de tot felul de Dănileţ, Veveriţe, Portocale şi alte specii de faună şi floră", a mai spus Şerban Nicolae.

El le-a transmis semnatarilor moţiunii că nu au nicio legătură cu aderarea la UE şi au impresia că Bruxelles este un fel de Înalta Poartă.

De asemenea, Şerban Nicolae a criticat şi afirmaţiile din moţiune privind pensiile şi salariile, calificându-le drept "o prostie". "E o minciună. O să crească şi salariile şi pensiile, chiar dacă întâiul chiriaş al ţării se întreba fals şi uz de fals dacă mai sunt bani pentru salarii şi pensii", a spus senatorul PSD.

Şerban Nicolae a mai spus că soluţiile PNL din moţiune sunt chestiuni de "paparude".

"Vă daţi seama cam pe unde sunteţi, pe ce câmpie sunteţi? Vorbiţi de declin, de fonduri europene. Am văzut care sunt soluţiile. Ferească Dumnezeu. Ai senzaţia că soluţiile PNL sunt chestiuni de şaman, incantaţii, apoi am văzut că totul este foarte autohton, adică e vorba de nişte paparude, rude", a mai spus senatorul PSD.

