Șerban Nicolae: Dăncilă mi-a spus că este destul de intrigată de forma OUG

Liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, a declarat luni, că a discutat cu premierul Viorica Dăncilă, în cursul zilei de duminică, despre proiectul OUG pe legile justiţiei, şi că prim-ministrul s-a declarat „destul de intrigată” de textul ordonanţei.

„I-am transmis dnei Dăncilă că. din punctul meu de vedere. ce am spus rămâne cât se poate de valabil. Dânsa a spus că este destul de intrigată, a zis că dânsei nu i s-a spus că o să fie aşa cum a ieşit. A zis că discuţiile pe care le-a avut erau legate de ordonanţă de urgenţă. Mi-a zis: Am văzut proiectul şi nu înţeleg de ce a apărut aşa, pentru că mie nu asta mi s-a spus că trebuie să fie urgent, mi s-a spus ceva legat de vechimea de pensionare şi de corelarea între numărul necesar pentru alegerea şi revocarea membrilor CSM. Îi zic: Da, păi asta am zis eu public. Şi zice: Păi asta mi s-a spus şi mie, că despre asta e vorba”, a declarat, luni, pentru Mediafax, liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae.

