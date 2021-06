Senatul votează Legea privind Educaţia sexuală în şcoli. USR nu susține proiectul

Plenul Senatului votează astăzi Legea privind Educaţia sexuală în şcoli, care a provocat deja dezbateri aprinse în Parlament.

Președintele Senatului, Anca Dragu, membru USR-PLUS, a anunțat deja că formațiunea pe care o reprezintă va vota împotrivă, întrucât în acest moment "nu ajută" copiii şi tinerii din România.

"Noi am vrea să vedem această lege sub altă formă, în acest moment nu ajută copiii din România şi tinerii. Nu este o lege pe care eu şi noi să o susţinem (...). Eu cred că intră astăzi la vot, este în forma aceasta cu educaţie sanitară şi cu acordul părinţilor. Poziţia noastră a fost foarte clară, a USR PLUS, că în situaţia în care avem atât de multe mămici minore, o treime din mămicile minore din UE provin din România, în situaţia în care avem foarte multe abuzuri sexuale care se întâmplă în segmentul acesta al minorilor, noi credem că educarea sexuală trebuie atacată mai frontal, trebuie să mergem dincolo de declaraţii politice şi să ne uităm la binele copiilor şi al tinerilor", a precizat Dragu, potrivit Agerpres.

Întrebată dacă va vota împotriva proiectului, Dragu a răspuns afirmativ.

În opinia preşedintelui Senatului, proiectul în cauză este incomplet şi ar trebui să se vorbească despre educaţia sexuală la copii începând cu 12 ani.

"Eu sper să se mai modifice ceva la acest proiect de lege, nu avem cum să propunem acum în plen, eu sper să se redeschidă acest subiect cumva, pentru că, repet, este un pas incomplet făcut în educaţia copiilor. Ar trebui clar să vorbim despre educaţie sexuală şi am putea să punem totuşi o limită de vârstă, 12 ani - 14 ani, dar cred că 12 ani ar fi o vârstă mai mult decât rezonabilă, 14 ar fi un compromis", a afirmat Dragu.

Ea a menţionat că discuţia privind educaţia sexuală a propriului copil a început în clasa a V-A.

"Copilul meu a studiat la şcoală în clasa a V-a acest subiect despre educaţie sexuală, a studiat despre elemente de genul acesta cred că de prin clasa a II-a - a III-a. Am discutat şi noi acasă, dar şcoala îşi face rolul", a susţinut preşedintele Senatului.

Președintele PNL: Nu s-a ajuns la un acord în coaliție

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marţi că în ceea ce priveşte educaţia sexuală în şcoli trebuie să se ajungă la o formă de echilibru, susţinând că încă nu a fost luată o decizie în coaliţie cu privire la proiectul referitor la acest subiect.

"Aici este vorba de un subiect care ţine de conştiinţă şi este foarte greu de luat o decizie la nivelul coaliţiei, să susţinem un punct de vedere unitar. Este adevărat, am discutat acest subiect, s-au exprimat puncte de vedere, păreri şi încă nu s-a luat o decizie în coaliţie şi, de altfel, ceea ce am discutat toţi este vorba de o anumită dificultate, de a putea impune o anumită decizie care se ia la nivelul coaliţiei către toţi parlamentarii din coaliţie. (...) Din punctul meu de vedere, trebuie să se ajungă la o formă de echilibru, care să satisfacă părinţii care sunt îngrijoraţi că ar putea să fie folosită educaţia în şcoli într-un sens nepotrivit pentru copiii lor şi cei care susţin că este nevoie de educaţie şcolară", a spus Orban după şedinţa BEx al PNL.

El a fost întrebat dacă se va amâna votul la Senat pe acest subiect.

"Nu pot să vă spun asta. Nu am discutat în Biroul Executiv acest subiect", a afirmat Orban.

Ce prevede Legea privind educația sexuală în școli

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004, în vederea stabilirii mai precise a sensului unor expresii, prevederii posibilităţii desemnării drept persoană care să asigure creşterea şi îngrijirea copilului, pe lângă rudele până la gradul III, şi a altor persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a făcut obiectul unei sesizări de neconstituţionalitate din partea preşedintelui Klaus Iohannis, însă CCR a respins obiecţiunile formulate de şeful statului, care a retrimis legea în Parlament.